По решению губернатора воронежским бюджетникам дополнительно увеличили зарплаты

Новые суммы бюджетники начнут получать с сентября Фото: из архива «КП»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев принял решение повысить зарплаты бюджетникам региона не на 6, как изначально запланировано и уже реализовано в этом году, а в целом на 15 процентов:

– Принял решение обратиться в Минфин с идеей роста зарплат воронежским бюджетникам не на 6 процентов, как планировалось, а до 15 процентов. Надеюсь, федеральные коллеги мой замысел поддержат, а наши бюджетники получат дополнительную поддержку, – ранее отмечал губернатор.

Повышенные зарплаты воронежцы начнут получать уже с сентября.

В соответствии с инициативой Александра Викторовича администрация Воронежа разработала нормативные акты об индексации заработной платы работников муниципальных учреждений на 9 процентов с 1 сентября 2022 года. Документы уже подписаны мэром Вадимом Кстениным и вступили в силу

Как пояснили в горадминистрации, поскольку этим категориям работников с 1 января этого года уже зарплаты уже проиндексировали на 6 процентов, то дополнительная повышение увеличит зарплаты на 15 процентов по сравнению с 2021 годом.

Новые суммы начнут получать работники муниципальных учреждений городского хозяйства – дворники, водители, уборщики и грузчики, физической культуры и спорта – тренеры, а также специалисты дополнительного образования и организации отдыха детей, гражданской обороны, работники централизованных бухгалтерий, культуры, муниципального архива, муниципальных учреждений в сфере информационных технологий, проектной деятельности и прочие.

Другое решение губернатора касается дополнительного повышения заработной платы так называемым «указным» бюджетникам. Это та категория работников бюджетной сферы, на которую распространяется действие майских указов президента РФ и зарплата которых зависит от ее среднего показателя по региону. Речь идет о педагогические работники учреждений общего образования – учителя, психологи, организаторы и другие категории специалистов, дошкольного – воспитатели различных категорий и их помощники, дополнительного образования – педагоги, работники учреждений культуры – библиотекари, руководители кружков, культорганизаторы и другие.