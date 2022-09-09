«Самыми уязвимыми оказались дети»: дочь погибшего защитника Донбасса побывала в Воронеже

Инна Агранович приехала вместе с советником главы ДНР Игорем Кимаковским и ведущим первого канала Артемом Шейниным Фото: Ирина ШАБАНОВА

Ко Дню освобождения Донбасса, 8 сентября, в Воронеже на доме № 34 по улице Студенческая повесили баннер в память Сергея Аграновича – гвардии майора и командира разведывательной роты войсковой части «Спарта». В следующем году на этом месте создадут граффити в его честь. Сегодня там возложили цветы его дочь Инна и супруга Ольга. Военный с позывным «Водяной» погиб при выполнении боевой задачи в апреле 2022 года.

Фото мэрии Воронежа

С инициативой разместить памятное граффити герою ДНР Воронеже выступила Инна Агранович и советник Главы ДНР Игорь Кимаковский. Поддержал идею мэр Воронежа. Помощь также оказали в создании и размещении региональные общественные организации.

Инна Агранович приехала вместе с советником главы ДНР Игорем Кимаковским и ведущим первого канала Артемом Шейниным. Это событие связано с нашим городом не случайно. Сам Сергей Агранович и его вдова были здесь прописаны. Инна закончила именно в нашем городе медицинский университет. Сейчас учится в ординатуре в Санкт-Петербурге и активно занимается волонтерством, помогает жителям освобождаемых территорий через фонд имени отца.

Она решила его создать с началом спецоперации на Украине. Благодаря своим организаторским способностям, Инна смогла сплотить своих друзей, знакомых, коллег и друзей отца ради того, чтобы наши ребята, выполняя свой долг, знали, что за ними надежной опорой стоят россияне. Поддержал идею дочери и Сергей Агранович. А после его гибели фонд стал носить его гордое и героическое имя.

– Мне пришли на помощь советник ДНР Игорь Кимаковский, мои друзья из Воронежа, мой молодой человек, представители университета Санкт-Петербурга, ведущий первого канала Артем Шейнин и все неравнодушные люди. Через фонд мы помогаем всем – детям, населению и бойцам «Спарты». Самыми уязвимыми в ДНР оказались дети. Особенно те ребята, у которых не стало отцов. Они, как и я, наполовину сироты. Для школы им нужна канцелярия и ноутбуки, теплая одежда на осень, на зиму. Обращаются за помощью мамы или передают друзья и знакомые о семьях, в которых проблемы, и мы помогаем. Никому не отказали за все время нашей работы. Я мечтаю, когда закончится военная спецоперация, и дальше помогать деткам Донбасса: вырасти, выучиться и стать на ноги, – поделилась Инна.

А советник главы ДНР Игорь Кимаковский в своей речи справедливо заметил: дело Сергея Аграновича должно продолжаться.

– «Водяной» всегда сражался за русский мир. Вот это, наверное, самое важное, это была его мечта на протяжении последних лет. Его дело должно продолжаться. И очень приятно, что Инна, его дочь, подхватила это знамя – уже не на полях сражений, а в помощи людям. Оно не упало, не успело упасть. Она его подхватила и помогает в первую очередь подразделению своего отца. И вы не представляете, как это вдохновляет бойцов. Такая вот поддержка сегодня очень важна. И я знаю, что очень многие жители Воронежа сегодня помогают батальону «Спарта», помогают другим подразделениям, которые ведут борьбу с настоящим нацизмом, – отметил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Граффити с изображением Сергея Аграновича символически расположат рядом работой в честь подвига воронежского летчика Романа Филипова, героически погибшего в Сирии.