Элисо Вирсаладзе в Воронеже: Одному талантливому ученику я смогла делать замечания только через пять лет - ведь он пришел ко мне уже звездой!

Элисо Вирсаладзе в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Два концерта дает в Воронеже легендарная Элисо Вирсаладзе. Известная пианистка приезжает на открытие филармонического сезона уже несколько лет подряд. Не может изменить давней дружбе с Воронежским симфоническим оркестром и его дирижером Владимиром Вербицким.

- Я всегда с удовольствием приезжаю в Воронеж на работу. Хотя это, конечно, не работа, это совместное музицирование. Это для меня очень дорого, потому что я с колоссальным удовольствием играю с вашим оркестром, - призналась «Комсомолке» Элисо Константиновна. - Хочу вас поздравить: у вас замечательный оркестр - один из лучших в России. Я второй раз играю 20-й концерт Моцарта (сегодня он нам всем очень нужен, потому что в мире много трагедий, а в этом произведении и радость, и оптимизм, - все есть), который для оркестра - страшная задача. А тут репетиция происходит с таким наслаждением, я счастлива. Вы можете оркестром гордиться! С дирижером меня связывает давнишняя дружба - музыкальная. Мы с Владимиром Игоревичем познакомились в Испании на гастролях оркестра Евгения Светланова. Это была незабываемая поездка. Мы много объездили, у нас был хороший импресарио, с пониманием относящийся к музыкантам, поскольку сам был пианистом.

После репетиции «Комсомолка» поговорила с пианисткой о выгорании и сложности преподавания.

В НАШЕЙ ПРОФЕССИИ НЕТ ВЫГОРАНИЯ

- Элисо Константиновна, вы с детства в музыке, многое играли по сотне раз. Как вам удается находить новые краски в произведениях? – спросила «Комсомолка» у исполнительницы.

- Это не моя заслуга - это гениальность тех авторов, которых я играю. Они неиссякаемы в своих невероятных возможностях формы, качества музыки. Я каждый раз удивляюсь себе: как я это играла в прошлом году, в то время как много нового слышу сегодня в этой музыке. Это нескончаемый процесс с точки зрения интерпретации.

- Что свежего вы черпаете из музыки сейчас? Может, открыли для себя молодых композиторов?

- Сегодня я снова открываю то, что уже открыла. Есть много хороших композиторов, безусловно, но у меня просто нет времени.

- В любой сфере есть профессиональное выгорание. Как вы переключаетесь? Есть у вас хобби?

- У меня другая профессия, я связана с таким гениальными композиторами, у которых если и было выгорание, депрессии, но музыка побеждала. И гений побеждал. А мы исполнители – второй план. Мы должны приблизить то, что они написали, к зрителям. Донести до вас их гениальность. Послушав этот концерт, понимаешь, что его можно слушать каждый день - 24 часа, не уставая. Хобби у меня сейчас нет. Раньше было - любила смотреть художественные фильмы. А сейчас времени нет. У меня хобби - мои студенты.

ЕСЛИ Я НЕ ЛЮБЛЮ СТУДЕНТОВ, Я С НИМИ НЕ ЗАНИМАЮСЬ

- У вас 30 летний опыт преподавания. Как-то меняются ученики?

- Что советское время, что сегодняшнее - это не меняет таланты. Они были и тогда, и сейчас. Тогда надо было лезть из кожи вон, чтобы добиться успеха, чтобы куда-то выехать. Сейчас этой проблемы нет. А я всех своих учеников очень люблю. Если я не люблю их, я с ними не занимаюсь. Вот эта любовь к моим студентам как к личностям определяет мое к ним отношение профессиональное. Если мы с ними на одной волне, мне очень просто с ними. У меня замечательные студенты. Например, Виталий Стариков сейчас поедет на очередной конкурс. Он недавно получил пятую премию на конкурсе в Брюсселе. Замечательный Филипп Лынов, который завоевал первую премию на конкурсе в Польше. Это было очень сложно, ведь в жюри сидело много поляков – успех вдвойне! В этом году ко мне поступил студент из Китая.

Элисо Вирсаладзе в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Карьера музыкантов на начальном этапе всегда состоит из одних конкурсов?

- Конкурсы необходимы, потому что нет других возможностей для исполнителей обратить на себя внимание, завоевать любовь зрителей. Чтобы потом играть на разных сценах. Конкурсы нужны. Я помню, когда начинала преподавать, договаривалась с ребятами, что первый год никаких конкурсов. Категорически. А на сегодняшний день без них невозможно. Время такое сложное, такое жесткое, что надо думать, чтобы как можно раньше выступать на конкурсах. Нужно совмещать подбор репертуара так, чтобы он был и полезен для учебы, и возможен для конкурса. Другого пути, к сожалению, я не вижу.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ НЕ ПРИОБРЕСТИ – ТЫ ИЛИ ЛИЧНОСТЬ, ИЛИ НЕТ

- Как исполнителю не потерять индивидуальность? Как приобрести свое лицо?

- Индивидуальность не приобретается - она или есть, или нет. Ты или личность, или нет. Развивать очень сложно. Для того, чтобы был стимул, чтобы они поверили в себя, - это надо культивировать. Вдова моего педагога, гениального Генриха Нейгауза рассказывала, что когда он пришел после первого знакомства с Рихтером, когда тот приехал из Одессы, у него была только одна фраза «Лишь бы не мешать!». И это правильно. Особенно когда такая глыба. Есть очень талантливые молодые люди. Например, у меня был студент очень большого таланта. И мне пришлось пять лет ждать, когда я смогла ему говорить замечания без извинений. Потому что он пришел в консерваторию уже звездой - был ей уже в своей школе. Если бы я стала с ним разговаривать на другом уровне, как смогла позволить себе только через пять лет, может быть, он перестал бы заниматься! Это сложно психологически. Ведь методики общения с талантами не существует. Только один на один со студентом. Изучить его со всех сторон, его физические, умственные запросы, чем он интересуется. У каждого есть свой потолок, свои возможности. Поэтому подход ко всем индивидуальный. Какие-то вещи я не могу сказать студенту в присутствии всех. Некоторые зажимаются. Непростая задача.

- В чем секрет вашего творческого долголетия?

- В той музыке, которую играю.

9 и 10 сентября, Элисо Вирсаладзе и Воронежский академический симфонический оркестр откроют юбилейный 85-й филармонический сезон. В программе прозвучат Концерт для фортепиано с оркестром №20 Моцарта и Симфония №4 Чайковского.

Элисо Вирсаладзе в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СПРАВКА «КП»

Элисо Вирсаладзе родилась в Тбилиси. Первым ее наставником была ее бабушка - профессор Тбилисской консерватории, народная артистка Грузинской ССР Анастасия Вирсаладзе. Затем Элисо Вирсаладзе училась у Генриха Нейгауза и Якова Зака в аспирантуре Московской консерватории.

В 15 лет Элисо завоевала победу на республиканском молодежном фестивале, через два года стала лауреатом Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Вене (1959). Затем - бронзовые награды на Всесоюзном конкурсе (1961) и Втором Международном конкурсе имени Чайковского (1962). Важной вехой в творческой биографии артистки явилась победа на Международном конкурсе имени Роберта Шумана в Цвиккау (1966).

С 1967 года Элисо Вирсаладзе преподает в Московской консерватории. Президент Благотворительного фонда и член жюри Московского международного конкурса пианистов имени Святослава Рихтера. Народная артистка СССР, лауреат Госпремии Грузинской ССР имени Шота Руставели и Государственной премии РФ. Почётный член Российской академии художеств.