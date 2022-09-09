В Северном лесу Воронежа надо вырубить 6 тысяч больных сосен и посадить новые

Северный лес тает на глазах Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Читатели «Комсомолки» всерьез тревожатся за судьбу Северного леса. Несмотря на присвоение ему охраняемого государством статуса, сосновый островок в окружении «каменных джунглей» тает буквально на глазах, а количество пней и поваленных стволов, наоборот, стремительно увеличивается.

Мы адресовали тревоги жителей в правительство Воронежской области. В департаменте природных ресурсов и экологии в очередной раз заверили нас, что Северный лес имеет статус памятника природы областного значения и хозяйственная деятельность на его территории запрещена. Но при этом большая часть земельных участков в его границах по-прежнему находятся в частной собственности.

- Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области в 2021 году утвердил приказ об изъятии земельных участков на территории данной ООПТ для государственных нужд и заключены соглашения с собственниками земельных участков о намерениях в будущем заключить договоры мены в отношении земельных участков, находящихся в собственности, - сообщили в департаменте.

Вырубка деревьев в Северном лесу, по заверению чиновников, не проводится. За этим строго следят в департаменте экологии.

Увы, но лес испытывает сильную антропологическую нагрузку, отдыхающие горожане часто оставляют после себя мусор. В последний раз территорию Северного леса проводили в порядок весной. В апреле в самой посещаемой части парка, прилегающей к дому №43 по улице Миронова, прошел субботник с участием местных жителей и чиновников.

Лес же гибнет по естественным причинам, а не по чьему-то злому умыслу, говорят специалисты:

- В 2021 году специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Воронежской области» провели лесопатологическую экспертизу зеленых насаждений на данной ООПТ и рекомендовали провести оздоровительные мероприятия. Удалить более 6000 больных деревьев, а затем посадить новые саженцы сосны обыкновенной, березы повислой и липы крупнолистной возрастом не менее 2 лет.

Кроме того, в 2021 году по заданию департамента был разработан проект благоустройства «Северного леса», в рамках которого планируется создание пешеходных дорожек, детской и спортивной площадок, площадок для выгула собак. Однако все эти работы проведут лишь после оформления всей территории Северного леса в областную собственность.