Игорь Артамонов вручил 16 государственных наград жителям Липецкой области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Торжественная церемония вручения государственных, ведомственных и региональных наград состоялась в Правительстве Липецкой области. В число тех, кого чествовали сегодня, вошли члены трудовых коллективов, почетные граждане Липецкой области, работники сферы здравоохранения, образования, сельского хозяйства и другие.

Награды вручил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он поблагодарил собравшихся за многолетний добросовестный труд и отметил вклад каждого в развитие региона. «Очень радостно сегодня выполнять поручение Президента и награждать тех, кто сделал многое для развития региона. Каждый из вас добился больших успехов в своей профессии. Уверен, что благодаря таким людям, как вы, Липецкая область всегда будет процветать», - сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Всего сегодня чествовали 43 человек, 16 из них получили государственные награды. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени отмечен Сергей Ряских, токарь Грязинского культиваторного завода. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден начальник управления мобилизационной работы Правительства Липецкой области Александр Кравцов. За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено учителю гимназии № 12 Липецка Алле Волковой и учителю школы села Баловнево Данковского района Алексею Овичнникову.

За большой вклад в развитие здравоохранения почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получили заведующая отделением Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи № 1 Галина Власова, заведующая отделением областной детской больницы Наталия Порядина, заместитель главного врача Липецкой областной клинической больницы Сергей Чигрин.

Звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено заместителю главного врача Липецкого областного онкологического диспансера Белле Чехоевой. Заслуженными работниками сельского хозяйства Российской Федерации признаны начальник управления ветеринарии Александр Голенских, птичница ООО «Липецкптица» Лидия Филимонова, тракторист ООО «Агрохолдинг-АСТ» Сергей Филатов, управляющий отделением ООО «Агрохолдинг-АСТ» Николай Баскаков, тракторист-машинист агропромышленного объединения «Дружба» Борис Мандрыгин, механизатор Александр Коровайцев, индивидуальный предприниматель Владимир Золотарев. Начальник отдела регионального надзора и контроля за реализацией переданных полномочий управления административных органов Липецкой области Наталья Гревцева награждена Почетной грамотой Президента РФ.

Ведомственных наград удостоены три жителя региона. За высокие производственные достижения и плодотворный труд им объявлена Благодарность и вручены Почётные грамоты Министерства сельского хозяйства РФ. 23 жителя Липецкой области отмечены региональными наградами. За профессионализм и многолетнюю добросовестную работу несколько человек отмечены знаками отличия ««За заслуги перед Липецкой областью», «За безупречную службу», «Во славу земли Липецкой». Также липчанам вручены почетные грамоты и Благодарности губернатора Липецкой области. За заслуги в труде, спортивные успехи, организацию различных мероприятий награждаемых поощрили благодарственными письмами Правительства Липецкой области.