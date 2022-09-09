Выходные в Воронеже: открытие сезонов в филармонии и оперном, праздник в цирке

Элисо Вирсаладзе в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА В ФИЛАРМОНИИ

9 и 10 сентября на открытии нового сезона в филармонии легендарная пианистка Элисо Вирсаладзе сыграет с симфоническим оркестром под управлением Владимира Вербицкого.

В первом отделении программы прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром №20 Моцарта, одно из самых драматичных произведений в творчестве композитора. Во втором отделении оркестр исполнит Симфонию №4 Чайковского. Четвертая симфония - этапное произведение в творческом пути композитора. Чайковский работал над ней в течение нескольких месяцев 1877 года. 12+

Элисо Вирсаладзе Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА В ОПЕРНОМ

9 сентября Воронежский театр оперы и балета откроет 62-й сезон. В этот день на концерте «Опера-гала» выступят звезды мировой оперы: приглашенная солистка Большого театра, театра Метрополитен-опера, известная также по роли Царицы ночи в фильме Кеннета Браны «Волшебная флейта», Любовь Петрова (сопрано) и солист Большого театра Илья Селиванов - один из лучших теноров своего поколения. 12+

10 сентября на концерте «Балет-гала» в программе, составленной худруком театра Александром Литягиным, покажут танцевальные номера от шедевров классического искусства до постановок современных хореографов. 12+

11 сентября театралы смогут увидеть один из самых масштабных репертуарных спектаклей – «Балетные шедевры в оперной классике». На сцене создается неповторимый синтез оперного и балетного искусства в рамках одного театрального действа. В спектакле представлены танцевальные фрагменты и арии из великих опер: «Польский акт» из оперы «Иван Сусанин» Глинки, «Вальпургиева ночь» из оперы «Фауст» Гуно и «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» Бородина. 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЮБИЛЕЙ В ЦИРКЕ

9 сентября Воронежский цирк устроит праздник, посвященный грядущему 50-летию. В честь полувекового юбилея пройдет торжественное гашение маркированных конвертов и открыток специальным календарным штемпелем, выпущенным к этому событию.

- На открытке изображено здание цирка, выполненное художницей Екатериной Косяк. Поставить памятный оттиск смогут все гости праздника. В церемонии также примут участие те, кто внес вклад в историю цирка, - строители, возводившие здание, и артисты, много лет радовавшие воронежцев своим искусством, - отметили в администрации цирка.

После гашения конвертов и открыток пройдет праздничный концерт: на манеж выйдут лучшие цирковые и эстрадные коллективы Воронежа. В завершении праздника в рамках всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» у здания цирка высадят саженцы деревьев.

Праздник начнется в 11.00 в здании цирка, вход свободный. 0+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПОДВОДНАЯ ГАЛАКТИКА

С 10 сентября в Воронежском океанариуме стартует новая программа «Подводная галактика». Это фантастическое путешествие астронавта под водой разворачивается в главном океаническом аквариуме. Космос - неисчерпаемая тема фантазий и мечтаний многих поколений. Посетители узнают, что делают астронавты, впервые высадившиеся на новой экзопланете Нью-Терра. Она по размерам, массе и температурному режиму максимально приближена к Земле, должна стать пригодной для обитания всего живого. Миссия Астронавтов - исследовать Нью-Терру, заселить ее новыми организмами, создать уникальную планету-заповедник, куда смогут совершать экспедиции космические туристы и экологи. В конце посетители смогут сфотографироваться с подводным астронавтом.

Программа проходит по субботам и воскресеньям в 11.00. Ее посещение не требует дополнительной оплаты (входит в стоимость билета в океанариум). 0+

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УИК-ЭНД ВО ДВОРЦЕ

10 сентября в дворцовом комплексе Ольденбургских состоится концерт «Вступление к осени». Изысканные мелодии начала XX века и современные стилизации станут естественным продолжением погружения в атмосферу старинного дворца и наполнят слушателей теплом уходящего лета. Исполнители: Елена Старкова (вокал) и Михаил Князев (фортепиано). Концерт пройдет в «Доме с Ризалитами».в 14.00. 6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

НАУЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ О ТРЕНДАХ

В Воронеже 10 сентября состоится фестиваль науки «Кстати». Форум будет посвящен трендам современности. И пройдет в формате однодневного научного интенсива.

На форуме, который разместится в арт-пространстве «Винзавод», будет две основных площадки - сцена и двор, на которых пройдут лекции разных спикеров и ток-шоу.

Воронежцам расскажут о правильном питании, окрашивании волос, протезировании и киборгизации, о работе мозга во время танца.

Фестиваль на ул.Кольцовской, 24 продлится с 11.00 до 23.00. Вход свободный по регистрации.

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МАСТЕР-КЛАССЫ В ЗАПОВЕДНИКАХ

11 сентября музей-заповедник «Костенки» в 11.00 приглашает посетить мастер-класс «Пески времени».

А музей-заповедник «Дивногорье» в 13.00 на мастер-классе «Свойства мела».

ВЫСТАВКИ

В художественном музее имени Крамского можно посмотреть «Путешествие длиною в жизнь». 51 картину представил легендарный Федор Конюхов. У известного путешественника и мореплавателя около 3000 работ. Но не все из них смогли показать в музее по «техническим» причинам - не проходили в двери. Теперь у воронежцев есть возможность одновременно узнать Конюхова и как художника, и как путешественника – ведь большинство его работ вдохновлено его экспедициями. Он видел почти все на земном шаре. На живописных полотнах и литографиях – Эверест, полярные пейзажи и не только - хронология работ охватывает три десятилетия странствий Федора Филипповича - от ранних работ, написанных в 1970-80-е годы, до картин, созданных в 2000-2020-х годах. Большая часть создана художником во время кругосветных путешествий. 6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Еще в музее имени Крамского можно посмотреть выставку «Мир простых вещей». Это «персоналка» художника Андрея Дубова.

- Андрей Дубов имеет собственную глубокую философию. Круг тем, определившийся еще на ранних этапах творчества художника, отличается постоянством: это пейзаж, натюрморт, портрет в интерьере. В годы учебы в Московском полиграфическом институте Андрей Дубов осваивает живописную программу своего наставника Андрея Васнецова - знаменитого художника-монументалиста, творчество которого стало ярким явлением в советской живописи 60-80-х годов, - анонсируют проект в музее. - Камерное содержание произведений мастера, зачастую посвященных обыденным и внешне неприметным мотивам, воплощается лаконичным, но всегда изысканным в своей простоте живописным языком. Один из циклов работ Дубова посвящен красоте простых вещей, окружающих человека в повседневной жизни. Автор раскрывает своеобразие привычного быта, раскрывая новые грани жанра натюрморта.

Проект представил 31 произведение мастера: пейзажи, сцены в интерьере, натюрморты. Выставка продлится до 9 октября, 0+