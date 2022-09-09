Спортивные выходные в Воронежской области: первый матч «Факела» после ухода главного тренера и всероссийские соревнования по велоспорту

На стадионе снова будет аншлаг. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Главным событием наступающих выходных станет матч «Факела» с московским «Локомотивом». Все билеты на него раскупили за считанные минуты. Это будет первый матч воронежской команды после ухода главного тренера Олега Василенко. Одним из кандидатов на его пост является и Сергей Юран, которого так же называют претендентом на приход в неудачно стартовавший в сезоне «Локомотив». Также появилась информация о возможном выборе для «Факела» другого рулевого – Игоря Черевченко. Он тоже недавно и играл в «Локомотиве», и тренировал его. Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов ранее занимал аналогичный пост в главном клубе железнодорожников. Одним словом, интриг у этого матча полно, и сражение за победу обещает быть нешуточным. Матч начнется 11 сентября в 15 часов. Зрителей просят приходить на него заранее. Центральный стадион профсоюзов откроют за 2,5 часа до игры.

Утром 10 сентября на «Олимпике» (Московский проспект, 150) пройдут заключительные гонки женских всероссийских соревнований по велосипедному спорту (шоссе). Самых быстрых определят среди девушек 15-16 лет, юниорок 17-18 лет, и более опытных спортсменок. За гонками очаровательных велосипедисток можно будет наблюдать, начиная с 10.30.

Велогонки в лесу требуют особой концентрации внимания. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

10 и 11 сентября продолжится начавшийся 9 сентября чемпионат ЦФО по тхэквондо ВТФ. Поединки проходят на левом берегу, в зале спорткомплекса «Согдиана» (улица Цимлянская, 3а). В соревнованиях участвуют 111 человек. Посмотреть на мастеров этого восточного единоборства можно и в субботу, и в воскресенье с 10.00.

Поединки по тхэквондо начнутся в "Согдиане" 10 сентября в 10.00. Фото: sdusshor23.ru

Также 10 сентября в селе Ямном Рамонского районе пройдет торжественное открытие сезона регионального чемпионата XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд. В спорткомплексе на улице Спортивной, 24 стартуют два соревнования. В первом участвуют молодые игроки, называется турнир «Лига надежд». Второй именуется «Любитель 40+». Как видно из названия, в нем играют хоккеисты солидного возраста. Соревнования будут проходить каждые выходные до конца 2022 года в Ямном. Некоторые игры состоятся в Лисках в «Ледовом дворце» (ул. Трудовые резервы, д. 60/1). Там будет принимать соперников местные хоккеисты.

Любители иногда показывают даже больше страсти на льду, чем профессионалы. Фото: александровскийрайон.рф

Кроме того, 10 сентября в лесополосе по адресу: улица Ломоносова, д.114\26 пройдут чемпионат и первенство Воронежской области по спортивному ориентированию. Соревнования кросс-эстафета будут массовыми, на них приедут около 300 спортсменов. Любители состязаний не только в беге, но и в смекалке, без которой нельзя быстро сориентироваться на местности, могут стать их свидетелями, начиная с 15.00.

Лучшие мастера спортивного ориентирования соберутся в Воронеже в лесу на улице Ломоносова 10 сентября. Фото: МБУ СШОР № 18.

А в понедельник, 12 сентября, в Воронеже пройдут традиционно зрелищные областные соревнования по гонкам на лодках-драконах. Соревнования пройдут на гребной базе «Буревестник» (ул. Димитрова, д. 2). 300 гребцов будут бороться за победу в «Гонке на Почетный Флаг» в рамках празднования Дня города. Заезды необычных лодок начнутся в 10.00.

Гонки на лодках-драконах начнутся 12 сентября в 10 часов. Фото: vk.com/petrovskiymarathon

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