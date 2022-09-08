Многоэтажка или детский лагерь?

Фото: Воронежская городская Дума

Вопрос о запрете возможной жилой застройки на особо охраняемых природных территориях в черте города подняли на заседании постоянной комиссии по градостроительной деятельности и земельным отношениям Воронежской городской Думы.

Фото: Воронежская городская Дума

Город не должен потерять уникальные турзоны

Как пояснили в думской пресс-службе, при подготовке парламентариями и чиновниками мэрии концепции развития детских оздоровительных лагерей были выявлены попытки перепрофилировать некоторые участки под жилую малоэтажную застройку. Проблема эта берет начало еще с 90-х годов. Тогда у ряда территорий появились новые собственники. Часть из них в настоящее время получила разрешение Минприроды РФ на строительство блочных и малоэтажных домов на землях, расположенных в границах особо охраняемой природной территории. При этом участки находятся исключительно в рекреационной зоне и, согласно Генплану и Правилам землепользования и застройки, которые приняты городской Думой, строить там дома или социальные объекты нельзя.

Депутаты не исключают, что новые собственники или арендаторы земельных участков, ранее принадлежащих детским лагерям, возведут жилые здания. А затем по цепочке начнется строительство соцобъектов, прокладка инженерных коммуникаций и автомобильных дорог. В итоге, Воронеж может потерять возможность создания уникального туристско-рекреационного кластера. А при должном развитии это решило бы не только проблему с оздоровительным отдыхом юных воронежцев, но и вопрос внутреннего туризма в нашем регионе.

Фото: Воронежская городская Дума

Дома можно, а пристройку к школе – нельзя?

Депутаты во время заседания возмутились, что федеральная структура оперативно выдала разрешение на застройку домами территории детского лагеря. Хотя немало примеров, когда «добро» на возведение других социально важных объектов ждут долгое время. Например, пристройка к школе и нового дома культуры в Краснолесном. Эти проекты откладываются из года в год, хотя уже готова проектно-сметная документация и неоднократно на эти цели закладывались средства в инвестпрограмму. Причина – микрорайон расположен в границах заповедника. Аналогичная проблема и со строительством детского сада в Отрожке.

Фото: Воронежская городская Дума

За поддержкой – к областным властям

Парламентарии решили обратиться к губернатору с просьбой подключиться к решению вопроса с детскими лагерями на областном и федеральном уровнях.

– Мы столкнулись с определенной проблемой, которую еще обсуждали при принятии Генплана и принятии Правил землепользования и застройки о том, что у нас на территории города есть большое количество охраняемых природных территорий федерального значения. С точки зрения законодательства городские регламенты ПЗЗ и Генплан на эту территорию не распространяются. Эта территория регламентируется особым порядком Минприроды и других подзаконных актов. В настоящее время мы столкнулись с тем, что там начинают менять разрешённое использование некоторых земельных участков. Тогда как ранее нами планировалось, что эта территория будет использоваться под детские лагеря. Мы в корне не согласны с разрешением строить там малоэтажные и блочные дома. Во-первых, у нас увеличивается и без того существенный дефицит мест в детских лагерях. Во-вторых, Генпланом данная территория предусматривалась именно под детский отдых, никакой инфраструктуры под жилые дома там нет, – сказал председатель профильной комиссии Иван Кандыбин.

Фото: Воронежская городская Дума

Он уверен, что делать ее муниципалитету придется, если возведут жилую застройку, поскольку невозможно будет избежать жалоб со стороны жильцов.

Фото: Воронежская городская Дума

– Поэтому мы решили оперативно в данную проблему вмешаться, чтобы попытаться все-таки оставить указанную территорию, исходя из ее функционального назначения, под рекреацию для детских оздоровительных лагерей, – заключил председатель комиссии.