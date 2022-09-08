Воронежский губернатор дал старт созданию индустриального парка «Подгоренский»

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

Губернатор Александр Гусев одобрил заявку администрации Подгоренского муниципального района на создание индустриального парка «Подгоренский». Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале 8 сентября.

Новая промпрощадка займет территорию почти в 45 гектаров. В индустриальном парке смогут разместить производства 19 резидентов. По предварительным подсчетам, общий объем частных инвестиций может составить свыше 12 млрд рублей.

Участок, на котором появится парк, обладает рядом преимуществ. Их перечислил глава Подгоренского района Роман Береснев: близость к основным энергосетевым объектам, к Юго-Восточной железной дороге и федеральной трассе, а также наличие муниципальных очистных сооружений.

А руководитель департамента экономического развития области Данил Кустов в свою очередь отметил, что на участке есть мощности, так что уже сейчас можно разместить предприятия первых резидентов с минимальными затратами на создание инженерной инфраструктуры. Четыре предприятия уже изъявили желание наладить здесь свои производства.

— Нужно принимать решение о создании индустриального парка «Подгоренский» и оформлять соответствующий статус. Это будет хороший толчок для развития района. И нам нужно будет совместно двигаться по подбору новых резидентов, тут есть много преимуществ, в том числе близкое расположение железной дороги — товар можно везти хоть на север, хоть на юг, — подчеркнул глава региона.

Губернатор Александр Гусев поручил подготовить постановление облправительства о создании парка. Он также отметил, что необходимо проработать возможность строительства объектов инфраструктуры индустриального парка через областную адресную инвестиционную программу в 2023 году.