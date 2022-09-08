В следующие три года в Воронежской области по федеральной программе планируют капитально отремонтировать 23 школы

Фото: Воронежская областная Дума

Председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Нетёсов принял участие во всероссийском совещании «Единой России» и Минпросвещения, которое было посвящено промежуточным итогам реализации программы капремонта школ.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак обратил внимание участников совещания, что есть объекты, в которых продолжаются плановые работы, однако имеются и другие примеры. Принято решение создать реестр недобросовестных подрядчиков, которые срывают сроки проведения капремонта и передать его в ФАС. При этом было предложено направлять пени за нарушение сроков на развитие образовательных объектов. Андрей Турчак поручил проработать единый подход, который поможет исключить затягивание сроков капремонта, а также отметил, что недобросовестные подрядчики не должны быть допущены к работам на объектах 2023-2024 годов. На совещании также прозвучало предложение включить в программу капремонта благоустройство территорий образовательных учреждений. Этот вопрос будет в ближайшее время проработан партией «Единая Россия» и Минпросвещения.

От Воронежской области во всероссийском совещании приняли участие секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, заместитель председателя правительства Воронежской области Олег Мосолов, руководитель департамента образования, науки и молодежной политики региона Наталья Салогубова.

В этом году в федеральный проект капитального ремонта школ вошли 11 учебных заведений региона в Богучарском, Каменском, Ольховатском, Павловском, Петропавловском, Семилукском, Терновском, Эртильском районах и городе Воронеже. Пять из них были отремонтированы к 1 сентября, в остальных школах работы идут в соответствии с контрактом. Там, где необходимо, был скорректирован образовательный процесс.

Для проведения капитального ремонта в рамках федеральной программы в 2023 году отобрано 9 объектов в Борисоглебске, Новоусманском, Павловском, Поворинском, Таловском и Эртильском районах. Кроме того, на 2024-2025 годы представлена заявка на ремонт 14 объектов. Список может быть расширен.

Как отметил Владимир Нетёсов, развитие и поддержка сферы образования — ключевой раздел народной программы.

- Капитальный ремонт школ — это не просто обновление зданий, это и модернизация материально-технической базы: закупка учебного оборудования и мебели, выполнение антитеррористических мероприятий, обновление учебной литературы, повышение квалификации педагогических работников. Развитие и поддержка сферы образования — магистральное направление нашей работы, ключевой раздел народной программы. Создание условий для качественного образования, воспитания и развития детей — одна из первостепенных задач. Мы делаем все для того, чтобы дети могли получать качественное и доступное образование, чтобы были созданы условия для развития потенциала каждого школьника, — подчеркнул Владимир Нетёсов.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент Владимир Путин поручил на Съезде «Единой России». Ее реализацию закрепили в народной программе партии.