Мэр Вадим Кстенин обсудил реконструкцию «Танаиса» с воронежцами

Фото мэрии Воронежа

Грядет реконструкция парка «Танаис» в Советском районе Воронежа. Об этом стало известно по итогам выездного совещания, которое провел мэр Вадим Кстенин 7 сентября. Глава региона обсудил с профильными чиновниками предстоящие работы и узнал мнение горожан.

В совещании приняли участие первый зам главы администрации по городскому хозяйству Сергей Петрин, первый заместитель главы администрации по стратегическому планированию, экономике и финансам Юрий Тимофеев, руководители профильных управлений мэрии и руководитель управы Советского района Олег Копытин.

Фото мэрии Воронежа

ДВЕ КОНЦЕПЦИИ «ТАНАИСА»

Восстановление парка «Танаис» находится на контроле Вадима Кстенина. Это одно из самых востребованных у горожан общественных пространств с многолетней историей. Как он может выглядеть в будущем, присутствующие могли посмотреть на стендах, размещенных на центральной аллее парка. Две визуализации проектов предложили потенциальные инвесторы. О них рассказал первый вице-мэр Юрий Тимофеев. По его словам, обе концепции несут в себе единую идеологию – парк разбит на зону спокойного отдыха, центральную часть и зону активностей.

– Объем предлагаемых вложений сопоставим – 207 или 216 млн рублей, от бюджета ждут софинансирования – 85 или 110 млн рублей. Мы на это готовы. Остальные параметры соотносятся с тем видением, которое мы довольно долго и в диалоге с горожанами прорабатывали – зонирование, активный и тихий отдых, аттракционы, спорт, детские площадки, воссоздание в обновленном виде Поляны сказок, – пояснил мэр Вадим Кстенин.

Фото мэрии Воронежа

Как было отмечено, принципиальных различий в концепциях немного: один инвестор предлагает горожанам создать «Динопарк» и велодорожки, второй – сухой фонтан и зону паркура. Срок работ при успешном определении концессионера – 2023-2025 годы с поэтапным благоустройством и оборудованием территории. Администрация ждет официальной подачи частных инициатив, либо объявит собственную процедуру.

Задавали вопросы по поводу будущего «Танаиса» и горожане. Вадим Юрьевич, участвующий в беседе, остановился на ряде принципиальных моментов:

– Парк останется муниципальным и общедоступным – практика «Дельфина» тому показательный пример. Перед любым концессионером будет стоять задача сохранить все здоровые деревья, а также обеспечить дополнительное озеленение. Контроль со стороны экологов будет жесточайшим, но опасные, аварийные деревья надо будет удалять обязательно, – подчеркнул мэр.

Также он отметил, что следует реализовать идею, которую в ходе совещания подсказали горожане – создать постоянно действующую дирекцию по реконструкции.

БУДУЩЕЕ ПАРКА «ОПТИМИСТОВ»

Обсудили присутствующие и другие проблемы Советского района. Например, будущее лесопарка «Оптимистов».

– Лесопарк и должен остаться лесопарком, который все мы любим. Никакие глобальные изменения там не нужны, серьезные проекты благоустройства реализовываться не будут. Но весь следующий год мы там активно поработаем – будем убирать, расчищать от упавших столов, от опасных деревьев, проведем ремонт дорожек, добавим лавочек и урн и т.д. Обязательно приглашаем всех на субботники – мы их там много проведем, и просим беречь лесопарк, сохранять там чистоту, – ответил на вопросы горожан мэр.

Пожаловались воронежцы Вадиму Кстенину и на благоустройство дворов, недостатки в работе управляющих компаний, отсутствие остановочных павильонов на нескольких местах в районе, а также состояние подъездов к соцучреждениям.

Мэр ответил на несколько вопросов, особо подчеркнув, что многие проблемы уже отражены в задачах, которые он поставил перед подчиненными. С другими предстоит плотно поработать, поэтому он поручил своему первому заму по городскому хозяйству, руководителям управлений дорожного хозяйства и ЖКХ, а также главе управы района зафиксировать все сигналы и взять работу по ним на личный контроль.

Фото мэрии Воронежа

СВЕТ И ДОРОЖКИ ДОЛЖНЫ ОБУСТРОИТЬ

Жительница Советского района Татьяна Енат в ходе совещания пригласила пройти вместе с ней по внутриквартальной территории в районе домов 30а и 34 по улице Героев Сибиряков. Мэр не смог отказать активному гражданину. Место, действительно, требует внимания: там нужно сделать освещение, которого, по словам Татьяны Даниловны, не было с момента заселения этих многоэтажек, привести в порядок проходы к домам – пока это просто грунтовые тропинки, проредить деревья и убрать сухостой.

– Детально изучим принадлежность территории, разберемся, как и кто должен обустроить там пешеходные дорожки, освещение, облагородить зеленые насаждения. Дал указания руководителю управы по этому поводу, он будет на прямой связи с Татьяной Даниловной, пока проблемы не будут решены, – подытожил инспекционный выезд мэр.