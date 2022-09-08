Новый концертно-театральный сезон в Воронеже: Элисо Вирсаладзе, солисты Большого театра, сторителлинг

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Осень наступила, с ней закрыли пляжно-отпускной сезон и открыли концертно-театральный. Какие события подготовили для воронежцев культурные учреждения - в обзоре «Комсомолки».

ЛЕГЕНДАРНАЯ ПИАНИСТКА В ФИЛАРМОНИИ

Уже несколько лет сезон в филармонии открывают концертами Элисо Вирсаладзе. Не станет исключением и этот год. 9 и 10 сентября легендарная пианистка сыграет с симфоническим оркестром под управлением Владимира Вербицкого.

В первом отделении программы прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром №20 Моцарта, это произведение принадлежит к самым драматическим страницам творчества композитора. Сочинение пронизано контрастами мятежных тем и многогранной лирики.

Во втором отделении концерта оркестр под управлением маэстро Владимира Вербицкого исполнит Симфонию №4 Чайковского. Четвертая симфония - этапное произведение в творческом пути композитора. Чайковский работал над ней в течение нескольких месяцев 1877 года. В первой в истории русской музыки симфонии - психологической драме с огромной силой показано столкновение человека с силами неумолимой судьбы, рока. 12+

А в октябре филармония готовит фестиваль "Воронежская камерата".

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

АРТИСТЫ БОЛЬШОГО ТЕАТРА В ОПЕРНОМ

9 сентября 62-й сезон откроет Воронежский театр оперы и балета. В этот день пройдет концерт «Опера-гала». Выступят звезды мировой оперы: приглашенная солистка Большого театра, театра Метрополитен-опера, известная также по роли Царицы ночи в фильме Кеннета Браны «Волшебная флейта», Любовь Петрова (сопрано) и солист Большого театра Илья Селиванов - один из лучших теноров своего поколения. Программа концерта «Опера-гала» включит лучшие произведения из афиши оперной труппы и эксклюзивные номера. 12+

В декабре театр покажет премьеру - балет Минкуса «Дон Кихот». Кстати, его фрагмент покажут 10 сентября на концерте «Балет-гала». В программе, составленной худруком театра Александром Литягиным, танцевальные номера от шедевров классического искусства до постановок современных хореографов. 12+

Этой осенью театр готовит два фестиваля - классического балета с участием мировых звезд и современной хореографии «RE:Форма танца». А также работает над оперой Бизе «Кармен». 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КЛАССИКА И НЕ ТОЛЬКО В ДРАМТЕАТРЕ

В новом сезоне у Кольцовского театра большие планы на премьеры. Для большой сцены труппа готовит масштабные спектакли - «Дон Кихот» по Михаилу Булгакову, «Двенадцатая ночь» по Шекспиру, «Маленькие трагедии» Александра Пушкина.

Для детей запланировали поставить сказку «Звездный мальчик» Оскара Уайльда. 12+

На малой сцене режиссер Федор Климов поставит пьесу Игоря Витренко «Я танцую, как дебил», эскиз которого показали в прошлом сезоне лаборатории «СИТО». Кстати, проект современного исследования театральных объектов #СИТО пройдет в ноябре - в шестой раз. 18+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ДВЕ ПРЕМЬЕРЫ В КАМЕРНОМ

К открытию 29-го сезона Камерный театр подготовил две премьеры. Для Малой сцены худрук Михаил Бычков поставил с драматической частью труппы «Олеанну» - спектакль по пьесе американского актера, режиссера, лауреата Пулитцеровской премии Дэвида Мэмэта. История о борьбе за власть между университетским профессором и одной из его студенток, которая обвиняет его в сексуальных домогательствах, чтобы снизить его шансы на получение должности. Это дуэт мастера сцены Андрея Новикова и молодой актрисы Марины Погорельцевой, для которой роль Кэрол стала первой большой актерской работой в Камерном. 18 и 28 сентября, 18+

Еще одну премьеру подготовила танцевальная часть труппы - спектакль «Отель Paradise» в постановке Виктории Арчая. История исследует тайные закоулки отеля: встречу двух постояльцев Адама и Евы и «закулисную» жизнь работников - что происходит между лобби-боями и горничной, в какой точке пересекаются пути портье и официанта. Посмотреть можно 20 сентября. 16+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ТРИ ДЕТСКИХ СПЕКТАКЛЯ В ТЕАТРЕ КУКОЛ

В этом сезоне театр готовит сразу три новых детских спектакля. Первые две премьеры запланированы на ноябрь («Золотой цыпленок» режиссера Людмилы Федоровой (4+) и декабрь 2022 года, а третья - во второй половине сезона. Также уже приступили к формированию программы II Международного фестиваля театров кукол «Формат Вольховского», который пройдет в мае 2023 года. Запланирована обширная образовательная программа, которая будет включать творческие встречи, лекции, экскурсии и мастер-классы. Для артистов пройдет творческая лаборатория по сценическому мастерству и кукловождению.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СТОРИТЕЛЛИНГ В ТЮЗЕ

К открытию 59-го сезона театр юного зрителя приготовил две премьеры. Режиссер Евгений Кочетков поставил повесть Николая Гоголя «Нос» (12+) и повесть Александра Пушкина «Выстрел» из цикла «Повестей Белкина» (12+). Новые спектакли решены в жанре сторителлинга - это свободный рассказ истории в диалоге со зрителями. В театре считают, что лучшего формата для знакомства подростков с произведениями школьной программы трудно представить. Постановки являются частью театрально-образовательного проекта «Вне#КЛАССНО», направленного на современное прочтение текстов русской классической литературы. Спектакли показывают одновременно на двух сценах ТЮЗа. Посмотреть можно 13 сентября. 12+

А в октябре в ТЮЗе запланировали премьеру спектакля «Маруся» по монопьесе Натальи Шор (12+).

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

50-ЛЕТИЕ ЦИРКА

9 сентября Воронежский цирк устроит праздник, посвященный грядущему 50-летию. В честь полувекового юбилея пройдет торжественное гашение маркированных конвертов и открыток специальным календарным штемпелем, выпущенным к этому событию.

- На открытке изображено здание цирка, выполненное художницей Екатериной Косяк. Поставить памятный оттиск смогут все гости праздника. В церемонии также примут участие те, кто внес вклад в историю цирка, - строители, возводившие здание, и артисты, много лет радовавшие воронежцев своим искусством, - отметили в администрации цирка.

После гашения конвертов и открыток пройдет праздничный концерт: на манеж выйдут лучшие цирковые и эстрадные коллективы Воронежа. В завершении праздника в рамках всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» у здания цирка высадят саженцы деревьев.

Праздник начнется в 11.00 в здании цирка, вход свободный. 0+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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