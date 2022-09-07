Как молодому человеку в Воронеже открыть собственный бизнес

21-летняя Анастасия, кондитер из Воронежа, рассказала, как выйти на рынок и открыть свой бренд. Фото: предоставлено героем публикации.

Многие подростки сейчас хотят стать независимыми от родителей и начать зарабатывать в раннем возрасте. Их не привлекает работа официантом или кассиром, молодые ребята желают открыть свое дело и развиваться там. Но одного хотения мало, нужны знания и рвение. 21-летняя Анастасия, кондитер из Воронежа, рассказала, как выйти на рынок и открыть свой бренд.

«Сейчас или никогда»

Совсем недавно она и сама не знала, что нужно делать для развития своего дела. Но время и опыт помогли разобраться и начали приносить первые плоды. Около двух лет Настя наблюдала за воронежским кондитером, которая занимается конфетами ручной работы и шоколадными плитками. Процесс изготовления настолько привлекал девушку, что она поняла: «Сейчас или никогда, но я должна научиться делать так же». Через время полюбившийся кондитер начала продавать свои курсы по изготовлению конфет, но Анастасия решила сперва пробовать что-то самостоятельно.

- Я купила нужные продукты и стала делать первые конфетки. Мне понравился вкус, это было необычно, поэтому я решила не останавливаться. На День рождения молодой человек подарил мне желанный сертификат на онлайн-обучение к тому самому кондитеру. Каждый день в течение месяца я упорно училась, а потом отправляла на дегустацию свои конфеты родственникам. Через время начала покупать нужное оборудование, которое выливалось в круглую сумму, но желание было превыше всего, я была поглощена этим, - рассказывает наша собеседница.

Уникальность продукта

В Воронеже очень много кондитеров, которые выпекают торты и капкейки, а конфеты ручной работы и плитки мало кто предлагает. Дело в том, что зачастую клиенты не понимают, как и для чего лучше использовать такой товар. Торты - это привычно, а конфеты у большинства вызывают вопросы. Тут появляется первая цель для всех, кто хочет открыть свой бренд: донести до людей, чем уникален и полезен их продукт.

Около двух лет Настя наблюдала за воронежским кондитером, а затем решила попробовать сделать конфеты самостоятельно. Фото: предоставлено героем публикации.

Сперва Настя не понимала, как это сделать, а потом стали появляться первые клиенты, с которыми они вместе начали подбирать собственный дизайн, набор, необычную начинку. И чем больше людей узнавали о такой функции, тем популярнее становился товар. Тогда Анастасия поняла, что её конфеты особенные и ни с чем не сравнятся:

- В Воронеже конкуренция в этой сфере небольшая. Кто-то делает шоколадные плитки, но совершенно обычные, просто с орешками или ягодами, например. А яркие, с красивым окрашиванием и дизайном, мало у кого можно заказать. Тогда я поняла, в чем фишка моего продукта, и стала доносить это до остальных.

Продвижение бренда

Первые клиенты появились с первыми праздниками. На 8 Марта у девушки было очень много заказов. В основном их делали родственники и друзья, но также появились и незнакомцы. Но вот праздники закончились - Настя начала думать, как развиваться дальше.

«Главное - не только довести свой продукт до идеала, но и научиться его продавать», - заявляет она. Тут сразу появляется и вторая цель, но как все правильно исполнить?

- Конечно, стоит начать вести социальные сети, ведь чаще всего люди находят продукты именно там. Когда я разместила первую рекламу в «Инстаграме»*, его в тот же день прикрыли. Пришлось выходить в «ВК», но тогда это было не так эффективно. У меня был момент, когда я перегорела своим любимым делом. Сейчас очень сложно заставить человека подписаться на тебя, так как везде изобилие других продуктов и люди не хотят, чтобы ты всегда мелькал у них в ленте. Настал праздник - заказал, но не подписался, - рассказывает молодой кондитер.

Однако очень сложно уделять время сразу двум вещам: и продвижению, и изготовлению продукта. В этом случае Настя советует нанять человека, который будет создавать рекламу, делать качественные фото, видео и вести соцсети.

Конечно, ваш аккаунт должен быть эстетически приятен - так больше людей захотят посмотреть, что же такое делают на этой страничке. Также лучше снимать процесс выполнения работы. Тогда потенциальные клиенты будут узнавать новый бренд, видеть, что он уникален, и сделают выбор в его пользу.

Кроме того, важно сразу научиться организовывать свое рабочее время правильно, чтобы не уйти в минус. Можно сделать много продукта и не продать его, а можно получить много заказов и не успеть их сделать. Нужно найти золотую середину, тогда дело пойдет в гору.

Визуал в соцсетях должен быть красивым. Фото: предоставлено героем публикации.

Финишная прямая

И последний важный этап - оформление себя как самозанятого. Анастасия во время своей работы вышла на платформу, где продают подарочные наборы, сладости и цветы. Когда начинаешь сотрудничать с какой-либо фирмой, оформляться нужно обязательно.

Настя рассказала, как это сделать: «Очень легко. В приложении «Мой налог» нужно пройти регистрацию, ввести ИНН - и в течение 24 часов будет рассмотрена заявка».

Выход на платформу - хороший и удобный вариант, но нужно быть готовым к уплате не только налогов государству, но и комиссии:

- В компании, с которой я сотрудничаю, как и во многих других, есть много комиссий. Например, людям могут начисляться бонусы, часть которых они тратят при покупке моего продукта, вот я и плачу комиссию за эти бонусы. Использование платформы тоже платное. Если кто-то хочет задействовать подобную компанию для продвижения своего бизнеса, то при регистрации нужно смотреть, какой процент выплачивается за пользование. У меня сейчас 17%, потому что занимаюсь кондитеркой, у цветов и так далее - другие цифры. Но это выливается в круглую сумму, поэтому лучше сразу делать накрутку на свои продукты, прежде чем выставлять цены, - рассказала Анастасия.

Для быстрого расчета налогов она советует специальное приложение, где сразу высчитывается сумма за определенный период по процентам. Это очень удобно, ведь сразу видно, сколько и в каком месяце нужно заплатить.

Таким образом, заниматься бизнесом сложно, но интересно и эффективно, поэтому лучше начать это делать сейчас, а не откладывать в долгий ящик.

* Признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ.