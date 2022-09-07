Зоологи вывезли всех лисят, поселившихся в воронежском микрорайоне Шилово

Фото Центра охраны животных "Наша природа" Фото: Предоставлено

История лисят, поселившихся в жилом микрорайоне Воронежа Шилово, благополучно завершилась. Волонтеры-зоологи смогли поймать третьего детеныша и безопасно вывезти его к братьям на временное содержание.

Напомним, дикая лисица поселилась вблизи многоэтажных домов на улице Теплоэнегетиков в дыре под железобетонной плитой, выбрав ее в качестве норы. Вскоре у самки появились малыши. Семья лис стала местной достопримечательностью – к норе потянулись толпы местных жителей с «дарами». Самые отважные даже кормили диких зверей с руки, не видя в этом никакой опасности. Сообщения о рыжем семействе дошли до волонтеров из Центра охраны животных «Наша природа», и общественники приехали на место, чтобы оценить обстановку.

- Вход в нору был завален едой: копчёная рыба, куриные ноги, вискас, котлеты, яица, супы и тонны хлеба, - рассказали сотрудники Центра. - У норы даже в выходные находилась толпа детей, следовательно, вероятность неблагоприятного исхода этой истории возрастала.

Фото Центра охраны животных "Наша природа" Фото: Предоставлено

А потом мать семейства погибла, и детеныши остались одни. Причем к тому моменту лисята совершенно перестали опасаться людей. Видя все это, зоологи приняли решение изъять малышей из места их обитания, несмотря на то, что пребывание лис в городе – явление, с точки зрения специалистов, нормальное (почему – читайте ниже).

Операция по ловле лисят прошла в несколько этапов и заняла не один день.

- Если первые двое сами вошли в собаколовку, то третий оказался более «диким», что нормально для зверя, - рассказала Елена Шерстяных руководитель Центра «Наша природа». - Пришлось использовать сеткомёт, огромный сачок и вкусную курочку для приманки. И вот, спустя полтора недель попыток, всё удалось.

Теперь малышам предстоит пройти путь отвыкания от человека и социализацию. Только после этого их выпустят в естественную среду на охраняемых территориях, где охота запрещена.

Фото Центра охраны животных "Наша природа" Фото: Предоставлено

По словам зоологов, сразу выпускать ручных лис на волю нельзя – они снова придут к людям, поскольку имеют хороший опыт общения с ними. Важно также обязательно заделать дыру под плитой, чтобы она не привлекала животных, и те не поселились бы там снова в следующие годы.

Мероприятие по спасению лисят проходит в рамках проекта «Zoo-волонтёры», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

ЧЕТЫРЕ НАИВНЫХ ВОПРОСА О ЛИСАХ В ГОРОДЕ

Почему лисы приходят в город?

Границы нашего города расширяются, происходит окультуривание заброшенных территорий, вырубаются леса – среда обитания диких животных. Поэтому все чаще и чаще лисиц замечают на окраинах города или даже в центре. И это нормально! Лиса – это та же собака (семейство псовые), только рыжая, пушистая и неважно пахнет. Поэтому относиться к ней, как к какой-то экзотике, не стоит. Наши территории были для них родными, а затем пришли мы и настроили домов. Например, заметив белку в парке, мы не бросаемся вызывать все службы, чтобы срочно отловить её и увезти в чащу леса.

Лисы идут в город в поисках доступной пищи с мусорок, а также из-за большого количества грызунов близи жилья. Кроме того, в городах запрещена охота, нет здесь и естественных врагов и конкурентов этих животных.

Как реагировать на соседство с лисами? В некоторых районах города люди угрожают травить, стрелять лис, привлекать охотничьих собак. Считают необходимым убрать их с обжитой территории. Аргументы таких людей:

- Лиса себя хорошо чувствует рядом с человеком, значит, она бешеная или больная (неправда).

- Лисы – хищники с большими зубами, значит, непременно покусают детей (неправда).

Эти заблуждения – результат недостаточной информированности населения о биологии лисицы, незнания и несоблюдения техники безопасности.

Такие люди могут быть привлечены к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными и за изъятие охотничьего ресурса без специального разрешения.

Правильнее относится к лисам, как к другим обычным обитателям. Но вот кормить их категорически нельзя.

- В этом случае дикие животные начинают воспринимать человека как источник еды, а не угрозу. Плюс они не смогут самостоятельно добывать еду. И не исключено, что в будущем такие лисы вновь выберут городскую среду для размножения, - говорит Елена Шерстяных.

Фото Центра охраны животных "Наша природа" Фото: Предоставлено

Какую опасность может повлечь обитание лисиц вблизи человека?

Потенциальная возможность лис быть переносчиком опасных болезней, эпизоотий, являющихся общими для человека и животных и, в первую очередь, это касается бешенства, в распространении которого самое активное участие принимают дикие хищные плотоядные (волк, лиса, енотовидная собака, куньи) и домашние животные – кошки, собаки и другие животные, содержащиеся в условиях неволи.

Практически единственным фактором, повышающим уровень опасности исходящий от лисы, как от потенциального распространителя эпизоотий, является только возможная скорость их перемещения, ввиду того, что данный зверёк, имеет обширные участки обитания и способен быстро перемещаться на большие расстояния в отличие от других диких и домашних животных.

Лисы в черте города наблюдаются достаточно давно. Агрессии к людям они не проявляют. Эти зверьки хоть и любознательны, но очень умны. Схватить себя, погладить они не дают, на близкий контакт, как правило, не идут, поэтому человек может пострадать только в случае, если сам приложит к этому усилия.

Когда лисам нужна помощь:

- Если заметна травма.

- Если выводок остался без кормящей самки. Обратите внимание, что взрослая лиса намного осторожнее своего потомства и может скрываться от глаз наблюдателей, приходить ночью или ранним утром. Поэтому, если нет достоверных сведений о гибели лисицы, то вероятнее всего ситуация не требует принятия мер со стороны человека.