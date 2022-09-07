Звание Почетного гражданина Воронежа в 2022 году присвоили врачу Ирине Коротких

Фото: Воронежская городская Дума

В Воронеже рассмотрели ряд важных вопросов парламентарии на очередном заседании городской Думы, которое прошло под председательством спикера Владимира Ходырева. В работе также принял участие и мэр областного центра Вадим Кстенин.

Фото: Воронежская городская Дума

Звание Почетного гражданина получила врач

Как правило, ежегодно это звание присваивают двум заслуженным людям Воронежа. В этом году была предложена только кандидатура заслуженного врача РФ Ирины Коротких. Ее и утвердили депутаты.

Ирина Коротких – профессор, доктор медицинских наук, практикующий акушер-гинеколог, имеет высшую квалификационную категорию, возглавляет в воронежском медицинском университете кафедру акушерства и гинекологии. Ей присвоено звание заслуженного врача России. Кроме того, она является также членом правления Всероссийского общества акушеров и гинекологов.

– Кандидатов при изначальном рассмотрении было трое, но в итоге было принято решение оставить только одного. Ирина Николаевна Коротких – очень достойный человек, прекрасный специалист, который пользуется в городе заслуженным уважением. Достаточно посмотреть ее послужной список, чтобы это понять, – рассказал вице-спикер городской Думы Олег Черкасов.

Фото: Воронежская городская Дума

Вместо педагога-организатора - тьютор

В начале нового учебного года депутаты Воронежской городской Думы приняли сразу несколько решений, касающихся работы образовательных учреждений. Так, например, согласовали создание средней школы №107.

Затем парламентарии внесли изменения в решение о Примерном положении об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных организаций Воронежа. Документ был принят в рамках исполнения постановления Правительства РФ от 21.02.2022 № 225 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» и ряда областных документов.

В действующем решении городского парламента появился раздел для определения оклада советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. И изменились ряд должностей. Например, «старший вожатый» теперь называется «советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями», а «педагог-организатор, тьютор» коротко – «тьютор».

Фото: Воронежская городская Дума

Кадровые перестановки

Поддержали парламентарии и решение депутата городской Думы Дмитрия Крутских. Он сложил полномочия председателя постоянной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства, торговли, общественному питанию и бытовому обслуживанию. Вместо этого Дмитрий Борисович возглавил постоянную комиссию по развитию транспорта и объектов транспортной инфраструктуры.

А депутат Вадим Клецов сложил полномочия председателя постоянной комиссии по развитию транспорта и объектов транспортной инфраструктуры и возглавил комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства, торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию.

Сменился и глава постоянной комиссии по экологии и природопользованию. Андрей Зачупейко перешел с этой должности в комиссию по управлению муниципальной собственностью и жилищным отношениям.

Фото: Воронежская городская Дума

Следующий Совет Думы состоится 14 сентября. На нем депутаты поднимут две важные темы. Первая касается концессионного соглашения по ООО «ЛОС». А вторая – работе над концепцией программы реконструкции и строительства детских оздоровительных лагерей.