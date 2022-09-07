Воронежцы рассказали о драконовских поборах в детсаду

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Начало нового учебного года всегда связано с расходами для родителей как дошколят, так и школьников. И дело здесь не только в тратах на одежду, канцтовары и предметы личной гигиены. Во многих учебных учреждениях существует негласная традиция добровольно-принудительной помощи от родителей. Деньги собирают на покупку расходных материалов, посуду, ремонт мебели и помещения, на игрушки и спортивный инвентарь, и еще много на что. Причем это не «кто сколько сможет», а фиксированная сумма, которая собирается наличными деньгами представителем родительского комитета по согласованию с администрацией учебного заведения. Отказаться от уплаты можно, но … чревато последствиями в виде троллинга ребенка со стороны педагогов и родителей.

Скандалы, связанные с поборами в образовании, периодически будоражат Воронеж. Очередную такую историю рассказали родители воспитанников детского сада №58. Там, якобы, администрация объявила сбор с родителей аж по 4850 рублей! В эту сумму входит ремонт потолка в группе (1500 рублей), уборка помещения после ремонта (350 рублей), подарки детям и педагогам к праздникам (2500 рублей), покупка гигиенических средств и расходных материалов (еще 500 рублей).

По словам родителей, их принуждают сопровождать сдачу денег распиской о добровольности «пожертвования». Размер взноса возмутил многих родителей, на просторах родительского чата в мессенджере разразилась буря негодования. Особенно – заявлением, которое, по словам родителей, сделали педагоги: в случае отказа оплатить ремонт, детей грозились переселить в холодное помещение.

Родители обратились за помощью к журналистам. На запрос "Комсомолки" в мэрии Воронежа сообщили, что городское управление образования и молодежной политики уже организовало проверку этой информации. Чиновники в очередной раз напомнили нам, что по закону «Об образовании в Российской Федерации» образовательные учреждения вправе привлекать дополнительные финансовые средства, в том числе за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц. Однако родители отнюдь не обязаны жертвовать, а вся помощь учебному заведению оказывается на добровольной основе.

- Причем помощь может заключаться как в трудовых затратах, так и в добровольном финансовом пожертвовании, которое не может иметь какой-либо обязательной фиксированной суммы и должно перечисляться исключительно по квитанции на внебюджетный счет учреждения, а не наличными на руки – только в этом случае контрольно-надзорные органы смогут проследить движение средств, - уточнили в пресс-службе горадминистрации.

Выходит, родители могут либо отказаться от платы совсем, либо внести посильную им сумму.

- Следует помнить, что никто, будь то представители образовательного учреждения или родительского комитета, не вправе оказывать давление на родителей или учащихся. В случае, если такое давление оказывается, необходимо обращаться в администрацию образовательного учреждения. Если меры не принимаются – в городское управление образования либо в электронную приемную администрации, - добавили в мэрии.