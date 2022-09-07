Книга добрых дел Нововоронежа пополнилась именем работника Нововоронежской АЭС

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Одна из главных традиций, которую в городе заложили 20 лет назад, — внесение новых имен заслуженных горожан в Книгу добрых дел. В этому году она пополнилась именем Николая Борзых, который работает электрослесарем 6 разряда по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений цеха ТАИ Нововоронежской АЭС.

Стаж работы атомщика в отрасли — более 40 лет, половину из которых он занимает пост профсоюзного лидера цеха ТАИ, одного из старейших и самых многочисленных цехов НВ АЭС. Николай Борзых в течение многих лет является наставником для молодых специалистов. Среди наиболее знаковых проектов, в которых Николай Борзых принимал участие, - модернизация энергоблоков №3, №4, №5 НВ АЭС для продления сроков их эксплуатации.

Атомщик активно участвует и в жизни города. С профессиональной деятельностью совмещает обязанности куратора капитального ремонта и благоустройства дворовых территорий.

Имеет награды администрации городского округа город Нововоронеж, правительства Воронежской области, АО «Концерна Росэнергоатом» - «За заслуги в повышении безопасности атомных станций», «За заслуги в развитии Концерна «Росэнергоатом».

«Радостно, что есть и мой вклад в наше общее дело. Когда делаешь свою работу каждый день по чуть-чуть, то вроде и незаметен труд. А вот когда посмотришь на результаты, то сразу весь масштаб и видно», - сказал электрослесарь цеха ТАИ НВ АЭС Николай Борзых.

В Книгу добрых дел внесли и имя учителя школы №2 Светланы Козловой. Педагога отметили за многолетний личный вклад в развитие города, патриотическое воспитание молодежи.

«Нововоронеж называют жемчужиной Воронежской области и это заслуга людей, которые делают его лучше. Книга добрых дел пополнилась именами замечательных людей, которые преданы выбранной профессии, а самое главное, по-настоящему любят свой город, а, значит, добрые дела будут множиться!», - сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.