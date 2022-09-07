Игорь Артамонов: Современное оборудование поможет готовить нужные региону кадры с учетом запросов работодателей

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Мастерские «Инженерный дизайн САD» и «Аддитивное производство» появились в Липецком машиностроительном колледже по национальному проекту «Образование». Студенты на практике будут получать знания, используя современное оборудование.

Мастерские оснащены по последнему слову техники. Оборудование будет использоваться для лабораторных работ, чтобы подготовить студентов по современным стандартам и передовым технологиям. Молодые люди с помощью специальных компьютерных программ будут разрабатывать производственные проекты.

Студенты должны не только уметь выточить деталь, но и создать 3-D модель готового изделия из пластика. Восстановить картину поломки поможет специальный 3D-сканер. Так, с помощью умной техники можно обнаружить дефекты автомобильных изделий. В новых мастерских студенты по специальности «Технология машиностроения» будут сдавать демонстрационные экзамены. Запланировано открытие новой специальности «Аддитивное производство» и приобретение принтера который печатает металлические детали.

В ходе реализации проекта приобретено 78 единиц современного оборудования, отремонтировано около 200 квадратных метров учебных площадей. Из федерального и регионального бюджетов на оборудование мастерских выделено более 21 млн рублей. Задача колледжа – обеспечить регион высококвалифицированными кадрами, которые способны работать на уровне передовых производственных стандартов. «Современное оборудование позволит студентам во время обучения до совершенства отработать практические навыки, – отметил губернатор Игорь Артамонов. – Это поможет готовить так нужные региону кадры с учетом запросов работодателей».