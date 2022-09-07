Последние новости Воронежа на 7 сентября 2022 года: изменение десятка маршрутов и увольнение главного тренера «Факела»

Временно исполнять обязанности главного тренера клуба будет Дмитрий Пятибратов Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронеже внесли изменения в несколько маршрутов. Об этом сообщили активисты организации «Город и транспорт». Так, маршрут №20 продлят до вокзала «Воронеж-Южный» на постоянной основе. У автобусов №№8, 58, 60, 76 появится остановка «Проспект Труда» по дороге из центра, она расположится до поворота с Московского проспекта на проспект Труда. Маршрут № 33 прекратит существование. А перевозчику автобусов №13 в мэрии пригрозили расторжением контракта в случае невыхода транспорта в рейсы. В микрорайоне Заячья поляна проведут обследование пассажиропотока для изучения возможности продления туда маршрутов №47 или №59. Кстати, новый 89-й автобус перестанет ходить в Боровое и Отрожку, его путь сократят до остановки «Северо-Восточный район».

Воронежский «Факел» уволил главного тренера. Олег Василенко и клуб расстались по обоюдному решению. Об этом сообщила пресс-служба команды 6 сентября. Временно исполнять обязанности главного тренера клуба будет Дмитрий Пятибратов. Олег Василенко поблагодарил генерального директора клуба Романа Асхабадзе за приглашение в сложный и интересный проект, а также пожелал «Факелу» удачи. По неофициальной информации, «Факел» может возглавить в прошлом легендарный нападающий, а сейчас один из ведущих представителей российского тренерского корпуса Сергей Юран.

Большая Воронежская экологическая тропа в очередной раз пострадала от рук вандалов. Неизвестные «туристы» изувечили элементы благоустройства, установленные активистами на маршруте. В частности пострадали навигационный столб и аншлаги. Общественники отметили, что регулярные экологические уборки бессильны перед безумием отдыхающих. Развести костер под аншлагами, вырвать навигационный столб на дрова или для лавочки - обычное дело. Из-за подобного отношения горожан общественный пляж под Лысой горой остается традиционно самым грязным местом на экотропе.

Воронежский губернатор пригрозил чиновникам чисткой рядов. Это произошло после новости об увольнении главы регионального департамента труда и занятости населения Юрия Бая. 6 сентября он покинул пост по собственному желанию. Бай руководил ведомством более десяти лет - еще до того, как управление преобразовали в департамент. До работы в региональном правительстве был депутатом облдумы. Александр Гусев отметил, что в нынешней ситуации люди особенно надеются на чиновников и ждут от них реально работающих решений. И те руководители, которые это не понимают, могут вскоре распрощаться со своими постами.