В Воронеже несколько маршрутов поменяют номера, а часть исчезнет совсем

Фото Елены Федяшевой
Фото: из архива «КП»
В Воронеже внесли изменения в несколько маршрутов. Об этом сообщил телеграмм-канал «Город и транспорт».
Отныне маршрут №20 будет продлен до Вокзала «Воронеж-Южный» на постоянной основе. На нем будут работать будет 25 единиц автобусов, на пять больше, чем сейчас.
На маршрутах №№8, 58, 60, 76 появится остановка «Проспект Труда» из центра, она расположится до поворота с Московского проспекта на проспект Труда.
Маршрут № 33 прекратит существование. А перевозчику маршрут №13 в мэрии пригрозили расторжением контракта в случае невыхода автобусов в рейсы.
В микрорайоне Заячья поляна проведут обследование пассажиропотока для изучения возможности продления туда маршрутов №47 или №59.
Несколько маршрутов поменяют нумерацию:
№3В - в №38
№37А - в №97
№58В - в №58
№68Т - в №68
№70А - в №71
№70М - в №70
№88А - в №89
№122 - в №22
№125А - в №55
Кстати, новый 89-й автобус (88а) перестанет ходить в Боровое и Отрожку, его маршрут будет сокращен до остановки «Северо-Восточный район».