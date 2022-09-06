В Воронеже несколько маршрутов поменяют номера, а часть исчезнет совсем

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже внесли изменения в несколько маршрутов. Об этом сообщил телеграмм-канал «Город и транспорт».

Отныне маршрут №20 будет продлен до Вокзала «Воронеж-Южный» на постоянной основе. На нем будут работать будет 25 единиц автобусов, на пять больше, чем сейчас.

На маршрутах №№8, 58, 60, 76 появится остановка «Проспект Труда» из центра, она расположится до поворота с Московского проспекта на проспект Труда.

Маршрут № 33 прекратит существование. А перевозчику маршрут №13 в мэрии пригрозили расторжением контракта в случае невыхода автобусов в рейсы.

В микрорайоне Заячья поляна проведут обследование пассажиропотока для изучения возможности продления туда маршрутов №47 или №59.

Несколько маршрутов поменяют нумерацию:

№3В - в №38

№37А - в №97

№58В - в №58

№68Т - в №68

№70А - в №71

№70М - в №70

№88А - в №89

№122 - в №22

№125А - в №55

Кстати, новый 89-й автобус (88а) перестанет ходить в Боровое и Отрожку, его маршрут будет сокращен до остановки «Северо-Восточный район».