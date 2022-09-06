Средний и малый бизнес в Воронежской области активно пользуется кредитными средствами

Показатель составил 59,5 млрд рублей. Портфель привлеченных средств юрлиц за данный период достиг 42,9 млрд рублей (плюс 37%).

Основную долю кредитного портфеля занимают предприятия пищевой промышленности и сельского хозяйства (45,7%), сферы жилищного и коммерческого строительства, недвижимости и стройматериалов (32,7%), а также торговли (11,5%).

ВТБ в Воронежской области активно участвует в реализации программ государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Одним из наиболее востребованных льготных инструментов финансирования у предприятий региона в первом полугодии 2022 года стала программа Минсельхоза РФ (№ 1528). Портфель сделок, заключенных по ней, превысил 21 млрд рублей, в работе находятся договоры на 435,7 млн рублей.

«Первое полугодие принесло бизнесу немало сложностей: воронежские компании столкнулись с необходимостью перестроить привычные схемы работы, выбрать новых поставщиков, продумать логистические связи. Сегодня можно констатировать, что бизнес постепенно адаптировался к изменившейся ситуации и начал активно искать варианты для развития. Одним из драйверов в этом процессе служат льготные госпрограммы, а также собственные предложения для бизнеса», – отметил Владимир Пенин, управляющий ВТБ в Воронежской области, вице-президент.