Во втором полугодиипрогнозируется рост рынка розничного кредитования в 1,5 раза

За счет снизившихся ставок и действия госпрограмм ожидается резкий роста розничного рынка во втором полугодии, который может вырасти минимум в 1,5 раза по сравнению с первым. Об этом в рамках ВЭФ-2022 заявил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ (ПАО) Анатолий Печатников.

Продажи кредитов наличными по сравнению с июлем выросли по объему почти на четверть. Заемщики оформили 123 тысячи кредитов на 74 млрд рублей, а по итогам 8 месяцев – около 650 тысяч на 390 млрд рублей. В августе банк запустил программу рефинансирования, которая помогает заемщикам снижать до 50% своей платежной нагрузки. За первый месяц ей воспользовалось более 6,5 тысяч человек, которые рефинансировали свои кредиты на 6,8 млрд рублей.

В августе клиенты банка увеличили спрос и на автокредиты – до 7,1 млрд рублей, что на 21% выше результата июля. Драйвером роста стало постепенное восстановление объема продаж новых авто, в основном за счет госпрограммы, по которой в банке сегодня выдается каждый четвертый автокредит. При этом на фоне продолжающегося дефицита новых транспортных средств и изменения их стоимости растут и продажи машин с пробегом. Если в начале года она не превышала 30%, то в августе на нее пришлось уже более 50% выдач.