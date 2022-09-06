ВТБ запустил трансграничные переводы в Китай

Клиенты банка смогут воспользоваться сервисом перевода средств в Китай через дистанционные каналы или в офисах банка.

Максимальная сумма одной операции в ВТБ Онлайн составляет 20 млн рублей (эквивалент в юанях), но не более 100 млн рублей в месяц. В офисах банка операцию можно провести безлимитно. Комиссия в обоих случаях составляет 1% от суммы перевода, максимум – 200 юаней.

Зачисление средств на счет получателя в Китае происходит в течение 5 дней. Трансграничные переводы доступны физическим лицам в пользу юридических лиц с соблюдением требований валютного законодательства.

Для осуществления перевода необходимо предварительно открыть текущий счет в китайских юанях, купив валюту в мобильном приложении или интернет-банке. Далее в разделе «Платежи» нужно выбрать операцию «В валюте за рубеж» и направление перевода, указать счет списания, ввести сумму и код банка, указать наименование получателя, счет получателя, адрес и осуществить перевод. Кроме того, клиенты могут открыть счет, пополнить его и перевести средства, обратившись непосредственно в офис банка.

«Новая реальность приводит к массовому отказу от использования доллара и евро в международных расчетах. Для эффективного использования национальных валют нам необходимо создавать и развивать альтернативные SWIFT системы платежей. Мы первым из российских банков устанавливаем сервис альтернативных трансграничных банковских переводов с Китаем и к следующему году планируем нарастить объем этих транзакций в пять раз. Появление системы переводов в юанях существенно упростит работу российских компаний и физлиц с китайскими партнерами, увеличит популярность юаня у нас в стране», – прокомментировал президент-председатель правления банка ВТБ(ПАО) Андрей Костин в рамках ВЭФ-2022.