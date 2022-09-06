На пруду-охладителе Нововоронежской АЭС прошли соревнования по ловле рыбы

Фото: Евгения Шашова

Организатор мероприятия - Клуб любительской и спортивной рыбалки «Фишка» г. Нововоронежа под руководством работника НВ АЭС Игоря Величко, который выступил в роли главного судьи соревнований.

Участие в турнире приняли 14 рыболовов, многие из которых являются профессиональными спортсменами рыболовного спорта, выступающими на различных соревнованиях за НВ АЭС и город атомщиков. Среди участников — ветераны Нововоронежской АЭС и действующие работники подразделений атомной станции, жители города.

«Набережная водохранилища стала любимым местом местных знатоков рыбной охоты. К нам на рыбалку приезжают даже из других регионов. Такие турниры мы стараемся проводить регулярно на разных водоемах города и окрестностей, чтобы наглядно показать безопасность и экологичность атомной электростанции для экосистемы Воронежского края», - сказал главный судья турнира Игорь Величко.

Пруд-охладитель является охлаждающей системой энергоблока №5 НВ АЭС. За состоянием водохранилища тщательно следят специализированные подразделения Нововоронежской АЭС. Данные экологического мониторинга подтверждают отсутствие техногенной нагрузки на экосистему пруда.

Спортсмены в течение двух часов показывали свое мастерство в ловле рыбы. После взвешиваний уловов определились победители, которым вручили медали, грамоты и памятные подарки. Тройку лидеров возглавил Александр Новиков с уловом в 3 кг 60 г. Второе место с уловом 1 кг 870 г занял слесарь цеха обеспечивающих систем НВ АЭС Петр Кравченков. Почетная бронза — у Евгения Орлова из «Атом-охраны». Вес его улова составил 1 кг 830 г.

Спортивные соревнования прошли при поддержке городской администрации, рыболовного магазина «Фишка».