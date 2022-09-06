Последние новости Воронежа на 6 сентября 2022 года: ужасы в «Чудо-зоопарке», окончание поисков подростка и вакансия на полмиллиона

Фото из архива "КП", Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Полиция нашла пропавшую в Воронеже 16-летнюю девушку. Надежда С. ушла из дома в СНТ «Путь Мичурина» 2 сентября. Почти четыре дня от подростка не было вестей. К ее поискам подключились волонтеры и правоохранители. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, девушку разыскали полицейские. Свое отсутствие она объяснила прогулкой с друзьями.

В Отрадненской средней школе открыли памятную доску своему выпускнику Кириллу Уляшеву. Он погиб во время спецоперации на Украине. Кирилл служил в 104-м Гвардейском десантно-штурмовом полку. Ефрейтора Уляшева посмертно наградили Орденом Мужества. В церемонии открытия мемориальной доски участвовали ученики школы, юнармейцы, педагоги и сестра погибшего - Кристина Тулинова. Она рассказала, что ее брат всегда хотел быть военным, и пожелала ребятам быть такими же целеустремленными.

Воронежцы ужаснулись условиям, в которых находятся питомцы контрактного «Чудо-зоопарка». Он открылся в здании Дома быта на ул. 20-летия Октября, 119. В пустующем офисном помещении предприниматели просто поставили клетки с кроликами, шиншиллами, сурком, носухой и другими животными. Горожан поразила антисанитария и состояние животных. В городском управлении экологии пообещали проверить зоопарк и оценить ситуацию совместно с сотрудником управления Россельхознадзора.

В Воронежской области появилась вакансия с зарплатой до 500 тысяч рублей. Так, претендент на должность руководителя отдела продаж элитной недвижимости с переездом в Дубай сможет получать зарплату от 400 000 до полумиллиона. В его обязанности будет входить: высококачественная обработка входящих лидов, подбор недвижимости, назначение и проведение показов объектов, координация и курирование сделок, ведение текущего статуса клиента в crm-системе и управление командой экспертов по недвижимости после прохождения испытательного срока. Также в топ-5 самых дорогих вакансий июня в регионе вошли: генеральный директор, коммерческий директор, менеджер по продажам b2b (удаленно), руководитель промышленных проектов с функциями B2B продаж.