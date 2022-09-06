Дмитрий Саутин: «Верю, что стадион водных видов спорта в Воронеже построим, пусть он будет и меньше, чем раньше планировали»

Дмитрий Саутин - настоящий чемпион, никогда не унывает! Фото: Юрий КОЗЛОВ

На встрече с десятью олимпийскими чемпионами разных лет, приехавшими из Москвы транзитом через Тамбов, был и наш знаменитый земляк Дмитрий Саутин. Получается, с ним легенд спорта было 11. Напомним, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Барселоны-1992 Елена Рузина не смогла составить компанию звездному десанту, потому что тяжело заболела коронавирусом.

Дмитрий Саутин рассказал о своих планах по созданию стадиона водных видов спорта. Ранее ряд изданий сообщали, что двукратный олимпийский чемпион поставил крест на своих планах якобы из-за того, что все деньги ушли на поддержку «Факела», вышедшего в Премьер-лигу. Оказалось, что это не так.

- Пусть поменьше, скажем дорожки водные 25 на 20, но верю, что стадион все же сделаем. «Факел» заиграл, пусть играет, а нам надо строить. Есть участок на остановке Ильича, где была старая база гребли. Другой земли нет. Надеемся, что вскоре утвердим проект.

- Знаем, что ваш сын Иван уже получил звание мастера спорта по прыжкам в воду? Получается, пошел по стопам отца?

- Да, на Спартакиаде занял третье место, звание мастера подтвердил. Ему мама сказала: завоюешь медаль, в Анапу отпущу. У них сейчас там сборы классные: бегают с утра, потом купаются, вечером и в футбол, и скоростно-силовые упражнения. Я поддерживаю, а мама бывает против, напоминает, что о школе нельзя забывать. Совмещать спорт с серьезной учебой, чем дальше, тем тяжелее. К тому же Иван такой, с характером. Перед Спартакиадой говорит: не хочу, не поеду, потерял «винты» в прыжках, был заскок. Я ему говорю: надо – подрастешь, поймешь. Жена мне: «А ты себя вспомни в его годы». Я, наверное, еще хуже был. Сейчас другие дети, другой спорт. 14 лет, паспорт получил, человек настроения, характер показывает. Главное для этого поколения – деньги. Но чтобы зарабатывать, надо много вкалывать. Мастера спорта получил – уже хоть что-то сделал. Лично документы сына в сентябре повезу в Москву на мастера. Лучше самому, так быстрее должно получиться.

- Как вообще сейчас у вас жизнь, какие планы?

- Главным образом занимаюсь семьей. Время появилось на это, компенсирую за годы спортивной карьеры. Тоже все загружено – школа, тренировки, дочка пошла в садик, уже у нее начались танцы и гимнастика, выходные – английский. Идти на какую-то должность – не будет столько времени. По опыту знаю: тогда и выходных нет, и семью не видишь.

- Никаких новых планов с китайскими коллегами не имеете?

- С 2013 года ничего с китайцами не придумали. Есть, правда, идея матчевой встречи Россия – Китай по прыжкам в воду. Но по этому поводу сейчас идут сложные переговоры. Китайцы же завоевали 8 из 8 золотых наград на чемпионате мира. Россияне, если бы поехали, могли составить конкуренцию: есть Бондарь, Терновой - новой парень, он, кстати, должен был поехать на Олимпиаду в Токио, но взяли Минибаева. Он в принципе выбор оправдал: в синхронных прыжках взял бронзу. Однако наша федерация план тогда не выполнила. Надеялись на две бронзы…

- Ничего не слышно о возможном возвращение на международные соревнования?

- Очень сложно, политика, пока чиновники за рубежом категорически против.