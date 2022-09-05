Свыше 30 тысяч жителей Воронежской области проверили свои знания по истории Второй мировой войны

Фото: Воронежская областная Дума

Организаторами проекта выступили «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество при содействии большого числа государственных, общественных организаций и силовых структур: Рособрнадзора, Россотрудничества, Минпросвещения России, движения «Волонтеры Победы», Российского союза ветеранов, Минобороны, МВД, Росгвардии, МЧС и др.

Фото: Воронежская областная Дума

Для проведения диктанта в этом году было создано 200 региональных площадок. Список пунктов проведения заранее был опубликован на сайте диктантпобеды.рф.

В Воронеже основным местом проведения акции выбрали Площадь Победы. Участником акции мог стать любой желающий вне зависимости от возраста.

Фото: Воронежская областная Дума

Ответить на вопросы теста, состоящего из 25 вопросов по истории Второй мировой войны, решили и депутаты Воронежской областной Думы. Всего к международной акции присоединилось свыше 30 тысяч участников из нашего региона, среди них ветераны, военнослужащие, курсанты военно-воздушной академии им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, институтов МВД и МЧС, а также школьники и студенты, представители законодательных и исполнительных органов власти.

Фото: Воронежская областная Дума

Председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов подчеркнул, что опыт проведения «Диктанта Победы» в предыдущие годы показывает большой интерес к акции жителей региона, в том числе и молодежи.

- Главная цель диктанта не только проверить знание истории. Важно обнародовать новые факты и свидетельства о Второй мировой войне, пробудить интерес к самостоятельному изучению истории, — отметил Владимир Нетёсов.

Победители акции будут отмечены дипломами и призами, также их пригласят в качестве почетных гостей на Парад Победы 9 Мая на Красной Площади в Москве.

Фото: Воронежская областная Дума

Абитуриентам, участникам «диктанта Победы» на региональных площадках, набравшим максимальное количество баллов независимо от времени выполнения заданий, предоставят возможность начисления дополнительных баллов при поступлении в вуз.

Стать участником акции можно было и онлайн на сайте акции диктантпобеды.рф. Для иностранных граждан организаторы создали версии заданий на английском, испанском, французском и китайском языках. Кроме того, для написания «Диктанта Победы» было открыто 275 международных площадок в 45 странах мира.

С каждым годом количество участников неуклонно растет: если в 2019 году «Диктант Победы» написали около 100 тысяч человек, то в 2021 году — уже 1,5 млн участников.