Игорь Артамонов: Сегодня первоочередная задача — это подготовка к зиме жилищного фонда и социальных объектов

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области

Липецкая область продолжает оказывать помощь Володарскому району Донецкой Народной Республики. Сейчас команда региона решает вопрос подготовки к отопительному сезону. Об этом сегодня говорилось на еженедельном оперативном совещании губернатора. Константин Востриков доложил Игорю Артамонову об итогах командировки в Володарский район.

«На восьми котельных работы закончены, на 16 будут завершены в конце этого месяца. Также строим четыре новые котельные, запустим их в ноябре. Все сети водоснабжения и водоотведения проложены, ждем поставку оборудования для водонапорных башен и насосных станций. Все четыре объекта будут сданы в срок», - сообщил Константин Востриков.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области

Кроме того, Липецкая область помогает восстанавливать Мариуполь. За регионом закреплены 43 объекта жилого фонда и соцкультбыта: технический лицей, два детских сада и школа. Их ремонт будет проведен за счет федеральных средств. Ход работ курирует ФКР Липецкой области.

На данный момент проведено их обследование, определён объём работ и технические решения. На семи домах работы уже начались: проводится демонтаж кровли, установка дверей и окон подъездов и квартир. Работы по ремонту систем теплоснабжения, крыш, окон и дверей планируется завершить до конца октября к началу отопительного периода.

«Сегодня первоочередная задача — это подготовка к зиме жилищного фонда и социальных объектов. На этом помощь в восстановлении освобожденных территорий регионом не закончится. Продолжим делать все необходимое, чтобы создать нормальные условия для мирной жизни населения», - отметил Игорь Артамонов.