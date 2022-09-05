Игорь Артамонов: Люди должны понимать, насколько важна вакцинация

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Первым компонентом вакцины «Спутник М» (реализовано 95%) привиты более 3,5 тыс. подростков Липецкой области. Вторым компонентом (реализовано 90%) вакцинировано более 3,3 тыс. юных жителей региона от 12 до 17 лет включительно.

«Необходимо как можно шире информировать жителей области о важности профилактических прививок. Ведь они помогают сохранить не только здоровье, но и жизнь. Люди должны понимать, насколько важна вакцинация, как работает препарат, какие есть противопоказания, как подготовиться к прививке», – неоднократно подчеркивал губернатор Игорь Артамонов.

Как сообщили в управлении здравоохранения Липецкой области, в медицинские организации поступило 3750 комплектов вакцины «Спутник-М» (из двух компонентов), которые распределены по детским поликлиникам Липецка, Ельца и ряда районов области. Всего ожидается около 5000 доз. По словам экспертов, вакцина «Спутник М», или «Гам-Ковид-Вак М», предназначена исключительно для иммунизации подростков. Препарат двухкомпонентный, как и «Спутник V». Однако в его составе доза действующего вещества в пять раз ниже, чем во «взрослой» версии. Прививать подростков до 15 лет будут с письменного согласия родителей, а те, кто старше примут решение самостоятельно, отметили в управлении здравоохранения.

Чтобы сделать прививку потребуются согласие на вакцинацию (если ребенок младше 15 лет, то от родителя/законного представителя, если старше – то от него самого), свидетельство о рождении/паспорт, СНИЛС (для получения сертификата на сайте госуслуг). Врачи подчеркнули, что противопоказаниями для иммунизации подростков являются тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные болезни, обострение хронических заболеваний, гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины. Перед уколом подростка осмотрит педиатр, измерит давление, сатурацию и температуру.