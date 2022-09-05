Глава банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин рассказал о вариантах разблокировки активов розничных клиентов

По словам Костина решение этого вопроса является первоочередным для российского рынка. «Мы не можем говорить о восстановлении доверия к фондовому рынку и о его перспективах как источника инвестиционного ресурса, пока не решим эту проблему. Так что наша главная задача сегодня – вернуть заблокированные средства розничных инвесторов», – отметил он.

Сейчас существует четкая программа по разблокированию бумаг, одобренная правительством и ЦБ. «Здесь есть несколько вариантов, но наиболее предпочтительный, на наш взгляд, следующий: разрешить иностранным держателям счетов типа С использовать средства с них на выкуп бумаг иностранных эмитентов у россиян по рыночной цене на нашем рынке, разрешить им поэтапную продажу российских акций на внутреннем рынке, а на вырученные средства целенаправленно выкупать у российских инвесторов иностранные ценные бумаги, заблокированные в российских депозитариях в связи с действиями Euroclear и иных вышестоящих иностранных депозитариев по отношению к нему», – заявил в интервью глава банка.

Также глава банка заявил, что считает правильным в дальнейшем открыть торги на СПБ Бирже теми иностранным бумагами, которые в настоящий момент учитываются в расчетном депозитарии биржи на неторговых разделах. «Клиенты, покупавшие ценные бумаги на российской площадке, должны иметь возможность их там же реализовать при желании, в том числе с расчётами в рублях», – заметил Костин.

Российские бумаги, которые учитывались в зарубежной финансовой инфраструктуре, оказались замороженными. По оценке Андрея Костина уже предложенные меры позволяют вывести из-под заморозки порядка 30% активов. Так у российских эмитентов уже появилась возможность перевести ценные бумаги (как акции, так и облигации) в российскую систему учёта и так восстановить в правах тех владельцев, кто держал бумаги за рубежом и столкнулся с враждебными действиями международных финансовых институтов. Появилась возможность получать купонные выплаты в рублях в обход иностранных депозитариев, и ряд других значительных изменений законодательства.

Работа в сфере законодательства продолжается. В частности, Андрей Костин предложил обсудить возможность внесение поправок в 430 Указ Президента. «Если нужно, стоит внести поправки – чтобы держатель российской ценной бумаги, выраженной в долларах, в евро, смог переоформить ее и сделать новацию на российскую бумагу в рублях. В противном случае эмитент должен выкупить эту бумагу», – сказал, в частности в интервью Андрей Костин.