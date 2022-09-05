Последние новости Воронежа на 5 сентября 2022 года: покалеченный пенсионер, пропавший подросток и 55 тысяч посетителей «Города - сада»

Для создания экспозиций в этом году использовали более 2 тысяч растений. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Воронежский парк «Патриотов» планируют соединить с «Алыми парусами» и сквером «Ильича» подземным пространством. Там будут проходить выставки, посвященные военной тематике. Об этом сообщили в городской администрации. По словам заместителя председателя правительства области Константина Кузнецова, на базе самого парка «Патриотов» планируют создать образовательно-патриотический центр. Кроме того, у парка появится часовня памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Ее изготовят из белого мрамора по проекту московского скульптора Бориса Матвеева. Высота составит почти пять метров. Открытие часовни запланировано на 22 июня 2023 года.

В Воронеже разыскивают 16-летнею Надежду Смольянинову. Девушка ушла из дома в СНТ «Путь Мичурина» 2 сентября и до сих пор не вернулась. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Черноземье». Рост Надежды 163 сантиметра, среднее телосложение. У нее русые волосы ниже плеч. На правой руке пятисантиметровый шрам и два небольших шрама на правом бедре. В день исчезновения на девушке была бело-фиолетовая футболка, голубые джинсы и розовые кроссовки. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девушки, просят сообщить по телефону 8961-182-95-90 или «112».

Пьяный воронежец разбил пенсионеру голову бутылкой пива. Инцидент произошел 29 августа в районе улицы Теплоэнергетиков. 63-летний мужчина поссорился с незнакомцем. Затем он развернулся и хотел уйти от неприятного разговора. Однако пьяный мужчина бросил в пенсионера бутылку пива. После этого ударил рукой по голове. Пожилой воронежец упал, ударился об асфальт и потерял сознание. Испугавшийся обидчик попытался оказать помощь и вызвал бригаду медиков. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, 35-летнего нападавшего задержали. Сейчас он находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Фестиваль «Город-Сад» посетили более 55 тысяч воронежцев. Цифры подсчитали в региональном департаменте экологии и природных ресурсов 4 сентября. Участниками ландшафтного форума стали более 150 человек. Для создания экспозиций в этом году использовали более 2 тысяч растений. Только на входную группу потребовалось около полутора тысяч живых цветов. Фестиваль садов и цветов проходил в Воронеже 3 и 4 сентября. В этом году он переехал из Центрального парка в «Алые Паруса». В программе были выставочные экспозиции, мастер-классы и концерты.