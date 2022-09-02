Сотрудница Нововоронежской АЭС стала лучшим амбассадором спорта в Росэнергоатоме

Ведущий специалист отдела развития «Производственной системы Росатома» Нововоронежской АЭС Анастасия Фёдорова заняла первое место в Концерне «Росэнергоатом» (входит в Госкорпорацию «Росатом») по итогам масштабного отраслевого спортивного проекта «ЗОЖ Амбассадоры Росатома 2.0».

Она стала лучшей среди других 64 спортивных амбассадоров, представляющих разные атомные станции России. Амбассадоры — люди, которые не только сами занимаются спортом, но и пропагандируют здоровый образ жизни на предприятии.

При выборе амбассадора учитывалось показатели его команды, которые фиксировались в специальном приложении «Атом-Спорт», - общее число заработанных зарядов, количество привлеченных в команду человек, процент активных участников.

Проект стартовал в феврале. За это время Анастасии Фёдоровой удалось привлечь в команду 112 коллег с Нововоронежской АЭС. Нововоронежская команда участвовала во всех челленджах, которые каждую неделю проводили организаторы. Помимо этого, нововоронежские атомщики организовывали свои мероприятия — сплавлялись на сап-бордах, играли в лапту, волейбол, устраивали велозаезды, пробежки.

«Сформировавшаяся команда — увлеченные спортом и нацеленные на здоровый образ жизни атомщики. За это время мы подружились, открыли друг друга с новых сторон, да и просто здорово проводили время. Это классный проект, с помощью которого к нам присоединяются люди, давно мечтавшие заняться спортом, но все не решавшиеся, и их надо было как-то расшевелить. Это и есть главный итог!», - сказала победительница проекта Анастасия Фёдорова.

За проявленную активность и отличные результаты были отмечены восемь участников команды Анастасии Фёдоровой, вместе с которыми она отправится на финал проекта — Гонку дивизионов Госкорпорации «Росатом». Там подведут итоги проекта уже по всей отрасли: на мероприятии будут присутствовать 40 представителей от каждого дивизиона-финалиста, в том числе участники от Концерна «Росэнергоатом».

Отметим, что Анастасия Фёдорова принимает участие в проекте во второй раз. В прошлом году она заняла третье место на отраслевом этапе, выиграв поездку на Эльбрус.