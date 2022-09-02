Ветераны Нововоронежской АЭС приняли участие в акции «Венок Памяти»

Фото: Юрий Холодов

Ветераны-атомщики вместе с горожанами и членами Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» почтили память жертв фашизма.

Сначала состоялся митинг у мемориала «Звезды Славы» Нововоронежа с возложением цветов. Затем центр мероприятия переместился к реке Дон, гдн в годы Великой Отечественной войны действовала понтонная переправа. Дань уважения и признательности поколению людей, судьбы которых оказались неразрывно связаны с событиями Второй мировой войны, участники выразили спусканием на воду венков и цветов. Торжественную часть увенчала минута молчания.

«Трогательное и в то же время очень значимое мероприятие. Приятно, что в последние годы мы становимся свидетелями того, как государство все больше внимания уделяет патриотическому воспитанию. Важно чтить свою историю, гордиться подвигами предков, отстоявших свободу и независимость Родины. Прививая уважительное отношение молодежи к истории своей страны - мы словно передаем эстафетную палочку будущим поколениям. И с этой ответственной задачей обязательно справимся», – выразила уверенность председатель Совета ветеранов Нововоронежской АЭС Валентина Кудрявцева.

Патриотическая акция «Венок Памяти» - система мероприятий, направленных на ознакомление участников с героическими страницами истории России. Приурочена к двум знаменательным датам.

«День Российской гвардии» празднуется 2 сентября по Указу Президента РФ в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы.

3 сентября в Российской Федерации отмечается как «День окончания Второй мировой войны (1945 год)». Памятная дата установлена согласно Федеральному закону. Фактически этот день воспринимается как второй, и завершающий, акт триумфа нашего государства в самой кровопролитной войне ХХ века.