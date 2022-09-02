Школа, построенная по наказу избирателей, открылась в селе Садовое

Фото: пресс-служба сенатора Сергея Лукина

Строительство школы в Садовом было основным наказом избирателей, когда Сергей Лукин баллотировался в 2020 году по Аннинскому избирательному округу в областную Думу, откуда затем был делегирован депутатами регионального заксобрания в Совет Федерации.

- Новое здание для школы на территории Садовского сельского поселения было острой необходимостью. Два старых школьных здания, построенные еще в 1940-х годах, давно уже не соответствовали современным требованиям, - пояснил Сергей Лукин.

Сенатор подчеркнул, что губернатор Александр Гусев, детально ознакомившись с ситуацией, поддержал инициативу строительства. Оно было профинансировано в рамках госпрограммы Воронежской области «Развитие образования», 99% средств поступило из регионального бюджета, 1% - из муниципального. Застройщиком по результатам открытого аукциона был определен воронежский ДСК.

- Эта школа создавалась в настоящем сотворчестве усилиями строителей, руководства Аннинского района, директора школы и преподавателей, родителей, учеников. Они очень трепетно относились к тому, чтобы школа получилась именно такой, какой мы сегодня ее видим, - рассказал Сергей Лукин.

В трехэтажном здании, рассчитанном на 400 учащихся, разместились учебные кабинеты, актовый и спортивный залы, столовая, мастерские. На пришкольной территории создана физкультурно-спортивная зона со стадионом и площадками для подвижных игр. По мнению губернатора Александра Гусева, новая школа в Садовом станет точкой притяжения для всего села.

Сенатор Сергей Лукин совместно с главой Аннинского района Василием Авдеевым неоднократно инспектировал ход строительства школы, особое внимание уделяя качеству работ и уровню оснащенности передовым оборудованием.

- Государство уделяет большое внимание развитию образования. Сегодня необходимо исключить различия между сельскими и городскими школами. Дети, которые учатся на сельских территориях, должны получать такие же прочные знания и располагать такими же условиями, как и в городских школах, - заявил сенатор.

По оценке главы Аннинского района Василия Авдеева, Садовская общеобразовательная школа имеет высокий потенциал: в ней будет работать 31 учитель, 22 из которых обладают высшей квалификационной категорией и 7 – первой.

На торжественной линейке, посвященной Дню знаний, губернатор Александр Гусев вручил руководству школы сертификаты на получение двух школьных автобусов и на приобретение учебного оборудования. Почетные грамоты областного правительства получили отличившиеся строители.

Наряду со школой в селе Садовое Аннинского района, к осени текущего года в Воронежской области сданы школы в Новоусманском районе и городе Борисоглебске, а также функциональная пристройка к школьному зданию в Верхнемамонском районе. Всего же в России в 2022 году планируется построить порядка трехсот школ.

- Я искренне уверен, что из стен Садовской школы выйдут талантливые выпускники, которые станут достойными гражданами нашего государства, - подчеркнул сенатор Сергей Лукин.