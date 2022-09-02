В главный храм Воронежской митрополии прибыл ковчег с честными мощами преподобного Сергия Радонежского

Встреча ковчега с мощами преподобного Сергия Радонежского в Благовещенском кафедральном соборе г. Воронежа состоялась утром 2 сентября перед Божественной литургией. Соборным служением духовенства епархии у святыни был совершен молебен, служение которого возглавил секретарь Воронежского епархиального управления протоиерей Андрей Скакалин. На богослужении присутствовал заместитель губернатора Воронежской области Сергей Соколов. По окончании молебна Сергей Анатольевич обратился к присутвующим с приветственным словом от губернатора Воронежской области Гусева Александра Викторовича.

В Благовещенском кафедральном соборе ковчег будет находиться до 4 сентября.

По благословению митрополита Воронежского и Лискинского Сергия, главы Воронежской митрополии, во время пребывания святыни кафедральный собор будет открыт для всех желающих с 6:00 до 21:00. У ковчега будут служиться молебны с акафистом преподобному Сергию.

4 сентября, в 13:00, после совершения молебна, ковчег со святыней проводят в Белгородскую митрополию.

Принесение честных мощей преподобного Сергия Радонежского в епархии организовано Комиссией Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь при поддержке ряда общественных организаций: Всемирного русского народного собора, Общества содействия русскому историческому развитию «Царьград», Союза православных женщин, спортивной федерации «Двуглавый орел» и студенческого Братства академистов.