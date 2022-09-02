Губернатор Александр Гусев: «С сентября бюджетникам Воронежской области повысят зарплату на 15%»

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

Бюджетникам Воронежской области с сентября 2022 года повысят заработные платы на 15%, а не на 6%. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев 2 августа.

Это будет касаться всех без исключения работников бюджетной сферы, уточнил глава региона.

– Всем работникам бюджетной сферы – и тем, кто подпадает по указ Президента РФ 2012 года о регулировании заработной платы и тем, кто не подпадает, – всем с сентября увеличиваем зарплату до 15% по отношению к 2021 году. Мы планировали на 6% поднять, но приняли решение еще на 9% увеличить, – сказал губернатор.

Ранее с этой важной инициативой Александр Гусев обратился в Министерство финансов России. Он объяснил, что решение связано с тем, что ожидаемый уровень инфляции в стране по итогам 2022 года также составит около 15%. Федеральные коллеги замысел воронежского губернатора поддержали и спустя три недели дали положительный ответ.