Спортивные выходные в Воронежской области: к нам приедут сильнейшие стрелки и армейские боксеры страны

На чемпионат Вооруженных сил приедут около 300 сильнейших армейских боксеров. Фото: cska.ru

Пожалуй, главным спортивным событием ближайших дней в Воронежской области станет чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по боксу среди мужчин. Бои пройдут в Борисоглебске на рингах спорткомплекса «Борисоглебский» (улица Бланская, 77). Соревнования будут посвящены памяти героев, погибших во время военной спецоперации на Украине. 4 сентября будут встречать участников чемпионата (а на него приедут около 300 сильнейших армейских боксеров). А 5 сентября в 14.00 начнутся первые бои.

3 сентября можно будет увидеть соревнования 110 лучших всадников нашего региона. В конно-спортивном клубе «Яменская усадьба» (урочище «Подгоренская дача» Семилукского лесхоза Рамонского района) состоится финал Кубка Воронежской области по выездке. Параллельно будут проходить региональные соревнования. Полюбоваться на лошадей и элегантных спортсменов можно будет, начиная с 10.00.

Особенно эффектно на лошади смотрятся красивые женщины. Фото: Яменская Усадьба ВКонтакте.

Тем, кому интересна рыбалка, могут прийти утром 3 и 4 сентября на Воронежское водохранилище в районе улицы Грамши. Точно не пожалеете. Там соберутся 50 лучших мастеров ловли донной удочки. Они будут соревноваться в рамках Кубка Воронежской области. И 3, и 4 сентября азартная ловля рыбы начнется в 9.00.

На водохранилище в районе Грамши два дня будет очень мощная рыбалка! Фото: Роман Романцов.

В предстоящие выходные любители стрельбы могут стать свидетелями сразу трех соревнований в Воронеже. Главное из них, конечно, Кубок России. В нем самого меткого будут определять мастера стендовой стрельбы. Соревнования пройдут с 3 по 6 сентября в спортивно-стрелковом комплексе Профсоюзов по адресу: улица Острогожская, 101. Состязаться в Кубке будут 60 спортсменов. Начинаться соревнования будут каждый день в 9.00.

А в самом центре Воронежа, в спорткомплексе «Центральный», расположенный на улице Студенческой, 17, практически вплотную к Центральному стадиону профсоюзов, пройдут открытые чемпионат и первенство Воронежской области по практической стрельбе. Будут определять лучших мастеров обращения с пневматическими пистолетом и карабином. Соревнования, в которых будут участвовать, кроме воронежских, стрелки из Липецкой, Курской, Тульской, Московской, Владимировской, Рязанской и Смоленской областей пройдут 3 сентября, начало в 9.00. Награды разыграют как в командном, так и в личном зачете. В Воронежской области это первый чемпионат такого уровня.