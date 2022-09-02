Выходные в Воронеже: "Город-сад" и "Русское лето"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ФЕСТИВАЛЬ «ГОРОД-САД»

3 и 4 сентября в парке «Алые паруса» пройдет 12-й фестиваль садов и цветов «Город-сад». Воронежцев ожидают 150 цветочных инсталляций, концерты, лекции и мастер-классы, а также встреча с телеведущим Николаем Дроздовым. Фестиваль будет работать с 10 до 19 часов.

Полная программа форума, вход свободный, 0+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ФЕСТИВАЛЬ РУССКОЕ ЛЕТО

3 и 4 сентября на Советской площади пройдет фестиваль «Русское лето». Мультижанровый форум, пропагандирующий русские традиции, соединяет музыку, театр, лекторий и реконструкции. В программе литературного направления заявлены выступления лауреата премии «Национальный бестселлер 2021» Александра Пелевина, певца Юрия Щербакова, поэта Игоря Караулова, писателей Германа Садулаева и Ольги Погодиной-Кузминой. На форуме пройдет презентация первого тома полного собрания стихотворений и поэм Эдуарда Лимонова.

Полная программа форума. Вход на фестиваль «Русское лето» свободный. 6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОНЦЕРТЫ

В дворцовом комплексе Ольденбургских 4 сентября состоится концерт «Не только Пьяццола». В программе произведения «Либертанго», «Кафе 1930» и «Ночной клуб 1960» из цикла «История танго». Также прозвучит музыка М. Фаллони, Ф. Таволаро, Р. Гальяно. Играет дуэт Алексея Макареева (бандонеон) и Максима Сывороткина (гитара), при участии Яны Лисак (фортепиано). Концерт пройдет на террасе дворца в 14.00. 0+

А в библиотеке имени Никитина в 15.00 начнется бесплатный концерт «Сентиментальное путешествие» - к 85-летию со дня рождения Геннадия Шпаликова.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКИ

В музее имени Крамского работает выставка «Мир простых вещей». Это «персоналка» художника Андрея Дубова.

- Андрей Дубов имеет собственную глубокую философию. Круг тем, определившийся еще на ранних этапах творчества художника, отличается постоянством: это пейзаж, натюрморт, портрет в интерьере. В годы учебы в Московском полиграфическом институте Андрей Дубов осваивает живописную программу своего наставника Андрея Васнецова - знаменитого художника-монументалиста, творчество которого стало ярким явлением в советской живописи 60-80-х годов, - анонсируют проект в музее. - Камерное содержание произведений мастера, зачастую посвященных обыденным и внешне неприметным мотивам, воплощается лаконичным, но всегда изысканным в своей простоте живописным языком. Один из циклов работ Дубова посвящен красоте простых вещей, окружающих человека в повседневной жизни. Автор раскрывает своеобразие привычного быта, раскрывая новые грани жанра натюрморта.

Проект представил 31 произведение мастера: пейзажи, сцены в интерьере, натюрморты. Выставка продлится до 9 октября, 0+

А 3 сентября в музее имени Крамского откроется выставка картин Федора Конюхова.

«Путешествие длиною в жизнь» – это итог уникальных экспедиций знаменитого путешественника по всему миру. Воронежцы смогут познакомиться с редкими экспонатами коллекции из 60 живописных и графических работ, выполненными в различных художественных жанрах и техниках. Хронология работ охватывает три десятилетия странствий Федора Филипповича по земному шару – от ранних работ, написанных в 1970-80-е годы, до картин, созданных в 2000–2020-х годах. Это сюжетные картины и портреты, анималистические мотивы и свободные пейзажные импровизации, масштабные, экспрессивные, отмеченные условностью живописного решения и порой тяготеющие к чистой абстракции. Большая часть работ создана художником во время кругосветных путешествий.

Выставка предваряет очередное знаковое путешествие Федора Конюхова – экспедицию NOVA. Это первое в истории одиночное пересечение Тихого и Атлантического океанов на катамаране на солнечной энергии. Главная цель экспедиции – изучить степень загрязнения вод мирового океана частицами микропластика и привлечь внимание широкой общественности к данной проблеме.

- Я путешествую с юности и убедился, что Господь Бог создал нашу планету очень красивой: океанские просторы Атлантики, седые вершины Гималаев, пустыня Гоби или Северный полюс – где бы я ни оказался, я не перестаю вдохновляться удивительными красотами нашей планеты Земля. Мое творчество, картины, литографии, скульптуры – отражение того, что я видел сам и чем хочу поделиться. Жду не дождусь, когда смогу выйти в океан, где буду заниматься наукой и продолжу делать наброски для следующих картин, - отметил Федор Конюхов.

Выставка продлится до 9 октября. 6+

2 сентября в выставочном зале на Кирова, 8 откроется экспозиция «Мед и молоко». Это персональная выставка воронежского художника Игоря Скорикова. Его работы передают атмосферу русской провинции: травы, цветы, мед, молоко. Это неслучайно: детство художника прошло в Острогожске. Именно там, на родине Крамского, он начал учиться живописи.

- Многие музыканты называли свой новый альбом по названию одной из композиций. Цикл картин, посвященный меду и молоку, является существенной частью экспозиции. Для меня мед и молоко - это не только лекарство от всех невзгод, но и метафизические субстанции, олицетворяющие любовь и вскармливание жизни, - отметил художник.

Выставка продлится до 20 сентября. Вход свободный. 6+