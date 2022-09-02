Полная программа воронежского фестиваля "Город-сад"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Организаторы фестиваля садов и цветов "Город-сад" озвучили полную программу ландшафтного форума. Воронежцев ждет 150 зеленых объектов, концерты, мастер-классы, встреча с Николаем Дроздовым. Форум будет работать 3 и 4 сентября с 10 до 19 часов.

3 сентября

10.00 презентация программы фестиваля «Город-Сад-2022».

10.00-13.00 Театральная «ВАУ-прогулка» с артистами-ходулистами Воронежского Академического уличного театра: Петр Первый и Фортуна.

10.20-10.35 Творческая программа городского Дворца культуры.

10.35-11.15 Выступление представителей Центра профилактики здоровья Воронежской области "Профилактика - залог здоровья".

11.15-12.15 Интерактивно-познавательная программа музея «Петровские корабли».

12.15-12.30 Выступление фольклорного ансамбля «Завалинка».

12.30 Торжественная церемония открытия XII Воронежского международного фестиваля садов и цветов «Город-Сад».

12.45 Выступление танцевально-спортивного клуба "Пульс": «Река разлилась».

13.00 Творческая встреча с Николаем Дроздовым.

Николай Дроздов Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

14.30-14.45 Интеллектуально-познавательная программа воронежского зоопарка.

14.45-15.00 Творческое выступление представителей Всероссийской общественной организации «Союз Добровольцев России».

15.00-15.30 Лекция «Ландшафтный дизайн. Феномен экологичного, безопасного и комфорного города».

15.30-16.30 Тематический мастер-класс по топиарному искусству.

16.30-17.00 Концерт учеников академии Игоря Крутого в Воронеже.

17.00-17.30 мастер-класс по ландшафтному искусству.

17.30-18.00 показ арт-букетов.

18.00-19.00 Танцевальный флеш-моб «Петровские ассамблеи»: «Как царь научил бояр танцевать».

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

4 сентября

10.00-11.10 Театрализованная концертная программа «История о Государевом саде».

10.00-13:00 Театральная «ВАУ-прогулка» с артистами-ходулистами Воронежского Академического уличного театра: Петр Первый и Фортуна.

11.10-11.30 Награждение победителей фотоконкурса «В родной природе столько красоты».

11.30-12.00 Лекция "Интеграция природы и урбанистики".

12.00-13.00 церемония подведения итогов XII Воронежского международного фестиваля садов и цветов «Город-Сад».

13.10-13.30 показ фрагментов документального фильма Александра Никонова «Новое для России дело» из кино-тетралогии «Корабли Петра Великого».

13.30-14.30 Эко-урок «Магия в экологии».

14.30-15.30 показ флористических композиций.

15.30-16.00 Анимационная программа для самых маленьких гостей фестиваля.

16.00-17.00 Концерт юных воронежских дарований, финалистов и участников всероссийских конкурсов и ТВ-шоу из вокального отделения ДШИ №16 под руководством Виталия Осошника.

17.00-18.00 Научно-образовательная программа ВГУИТ.

18.00-19.00 Камерная программа барочной классики «Виват Петру! Виват России!» с участием артистов Воронежского академического симфонического оркестра.

19.00 Завершение фестиваля.