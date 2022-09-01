Более 800 школьников получили подарки ко Дню знаний от Нововоронежской АЭС

Руководители градообразующего предприятия, представители администрации Нововоронежа, общественных организаций и духовенства пришли на торжественные линейки, чтобы поздравить школьников с началом нового, 2022-2023 учебного года.

Впервые за парту в этом году сели 392 первоклассника. В рамках акции «1-е сентября — мы единая семья» каждый из них получил специальный учебный набор от Нововоронежской АЭС.

Отличников 2021-2022 учебного года — всего 420 человек — отметили памятными сувенирами и благодарственными письмами за подписью директора НВ АЭС Владимира Поварова в рамках проекта Госкорпорации «Росатом» «Школьник Росатома: собери портфель пятерок».

«Ждём от вас высоких результатов, наращивайте свой потенциал, идите только вперёд, прославляйте нашу атомную электростанцию и город! Мы стремимся сделать всё, чтобы у вас для этого были все возможности», - сказал директор НВ АЭС Владимир Поваров.

Одно из долгожданных событий — открытие школы №4 после капитального ремонта, который был проведен в рамках реализации Соглашения между правительством Воронежской области и Госкорпорацией «Росатом».

«Для четвертой школы - это особенный день. В свой 45-летний юбилей школа отмечает второе рождение. Были проведены беспрецедентные по масштабу работы по капитальному ремонту. Надеемся, ученики оценят обновленное пространство и их успехи не заставят себя долго ждать. В наших планах в ближайшие пять лет — сделать капремонт во всех учебных заведениях города. Все это делается для того, чтобы у города было будущее», - сказал глава города Николай Нетяга.

Во всех учебных заведениях Нововоронежа был поднят флаг и звучал гимн Российской Федерации. С 1 сентября каждая новая учебная неделя будет начинаться с такой традиции. Также в школах будут проводиться классные часы «Разговоры о важном» на патриотическую тему.

В рамках проекта Госкорпорации «Росатом» «День Знаний со «Школой Росатома» на разных площадках атомграда для детей и подростков были организованы интересные мероприятия. Дом детского творчества, Дворец культуры, городская библиотека, областной центр по работе с одаренными детьми «Орион», Организация молодых атомщиков НВ АЭС совместно с ИЦАЭ г. Воронежа подготовили научные, творческие, игровые программы, спортивные соревнования, квесты. В школах прошли встречи учеников с яркими представителями Нововоронежской АЭС «100 вопросов взрослому».