Все, что нужно для знаний

Фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

Временно проживающие в Железнодорожном районе Воронежа первоклассники из Донбасса и дети из многодетных семей получили школьные принадлежности в канун нового учебного года. Такой подарок к 1 сентября им сделали депутаты городской и областной Думы.

Фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

Первоклашки – во всеоружии

Вручил их лично председатель парламента Воронежа Владимир Ходырев. Он в преддверии праздника совершил рабочую поездку по своему избирательному округу.

Надо отметить, что школьные принадлежности собирали вместе со спикером депутаты горДумы Владислав Новомлинский и Дмитрий Швецов, а также депутат областной Думы Михаил Гусев.

Фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

В большие семьи – тоже с подарками

Не остались без подарков и многодетные семьи, проживающие на избирательном округе № 1. Им Владимир Ходырев уделяет особое внимание. В преддверии 1 сентября он посетил несколько таких, входящих в общественную организацию «Большая семья». Парламентарий поздравил ребят и их родителей с началом нового учебного года. А будущим первоклассникам вручил наборы для школы. Дети не отпустили председателя горДумы без ответного подарка и прочитали ему стихи.

Не один год Владимир Ходырев помогает многодетной семье Харлан. Побывал он у них и в этот раз и вручил ребятам – Роману и Марии – канцтовары, необходимые для учебы в школе.

Не забыли и о досуге

И это не все подарки, которые приготовили для ребятишек Железнодорожного района депутаты городской Думы. В этом году по наказам местных жителей в рамках работ по благоустройству появится новое детское игровое и спортивное оборудование. Его обустроят сразу на нескольких улицах избирательного округа № 1.

А еще одним значимым подарком для учащихся станет программа по реконструкции и строительству детских оздоровительных лагерей. Над ней сейчас работают совместно депутаты городского парламента и сотрудники мэрии.