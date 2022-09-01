Губернатор дал оценку ходу работ на Остужевской развязке в Воронеже

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области
Губернатор Александр Гусев лично оценил ход строительства транспортной развязки на пересечении улицы Остужева и Ленинского проспекта в Воронеже. О ходе визита он рассказал в своем Telegram-канале 31 августа.
Напомним, реконструкция Остужевской развязки – масштабный проект, который проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Строительство ведется в три этапа. Первый предполагает возведение нового путепровода по улице Остужева через железнодорожные пути и реконструкцию существующего. О том, как идут работы главе региона доложил первый вице-мэр Воронежа по городскому хозяйству Сергей Петрин. Он пояснил, что новый путепровод планируется открыть 20 сентября. После этого на участке переключат движение, демонтируют старый путепровод и возведут еще один.
Фото: пресс-служба правительства Воронежской области
На втором этапе в планах властей расширить дорогу до шести полос – от путепровода на улице Остужева через железную дорогу до федеральной трассы М4 «Дон». Затем построить развязки по типу клеверного листа на пересечении Остужева и Минской. Губернатор отметил, что будет следить за четким соблюдением графика работ.
Обсуждался также перенос инженерных коммуникаций при строительстве дороги. Александр Гусев поручил провести совещание с представителями сетевых компаний, чтобы проработать все вопросы.
— Нужно посмотреть на целесообразность масштабов. У нас на третьем этапе — строительство путепровода через Ленинский проспект. Он стоит больше 3 млрд рублей — половина — это деньги на вынос сетей. Нужно ли все сети переносить? Мы делаем эстакаду и, возможно, есть какие-то другие технические решения, которые можно будет применить.
Фото: пресс-служба правительства Воронежской области
При этом он поручил профильным ведомствам проводить работы так, чтобы воронежцы минимально чувствовали неудобства. Для этого уже строится дорога от Отрадного до улицы Урывского, которая будет расширена до 4 полос, чтобы жители микрорайона «Процессор» не стояли в пробках.
По итогу визита губернатор поручил проработать еще одно важное решение – проложить дорогу от М-4 «Дон» до улицы Землячки в районе бывшего алюминиевого завода. Ее проекта пока нет, но есть подтверждение, что это можно предусмотреть.
– Сделаем развязку, чтобы можно было уходить с окружной дороги и попадать на Ленинский проспект раньше, чем на улицу Остужева. Мне кажется, это разгрузит участок. Понятное дело, что проблемы все равно будут, масштабная стройка — это всегда какие-то неудобства для жителей, но я прошу с понимаем к этому относиться, — подытожил Александр Гусев.