Губернатор дал оценку ходу работ на Остужевской развязке в Воронеже

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

Губернатор Александр Гусев лично оценил ход строительства транспортной развязки на пересечении улицы Остужева и Ленинского проспекта в Воронеже. О ходе визита он рассказал в своем Telegram-канале 31 августа.

Напомним, реконструкция Остужевской развязки – масштабный проект, который проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Строительство ведется в три этапа. Первый предполагает возведение нового путепровода по улице Остужева через железнодорожные пути и реконструкцию существующего. О том, как идут работы главе региона доложил первый вице-мэр Воронежа по городскому хозяйству Сергей Петрин. Он пояснил, что новый путепровод планируется открыть 20 сентября. После этого на участке переключат движение, демонтируют старый путепровод и возведут еще один.

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

На втором этапе в планах властей расширить дорогу до шести полос – от путепровода на улице Остужева через железную дорогу до федеральной трассы М4 «Дон». Затем построить развязки по типу клеверного листа на пересечении Остужева и Минской. Губернатор отметил, что будет следить за четким соблюдением графика работ.

Обсуждался также перенос инженерных коммуникаций при строительстве дороги. Александр Гусев поручил провести совещание с представителями сетевых компаний, чтобы проработать все вопросы.

— Нужно посмотреть на целесообразность масштабов. У нас на третьем этапе — строительство путепровода через Ленинский проспект. Он стоит больше 3 млрд рублей — половина — это деньги на вынос сетей. Нужно ли все сети переносить? Мы делаем эстакаду и, возможно, есть какие-то другие технические решения, которые можно будет применить.

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

При этом он поручил профильным ведомствам проводить работы так, чтобы воронежцы минимально чувствовали неудобства. Для этого уже строится дорога от Отрадного до улицы Урывского, которая будет расширена до 4 полос, чтобы жители микрорайона «Процессор» не стояли в пробках.

По итогу визита губернатор поручил проработать еще одно важное решение – проложить дорогу от М-4 «Дон» до улицы Землячки в районе бывшего алюминиевого завода. Ее проекта пока нет, но есть подтверждение, что это можно предусмотреть.

– Сделаем развязку, чтобы можно было уходить с окружной дороги и попадать на Ленинский проспект раньше, чем на улицу Остужева. Мне кажется, это разгрузит участок. Понятное дело, что проблемы все равно будут, масштабная стройка — это всегда какие-то неудобства для жителей, но я прошу с понимаем к этому относиться, — подытожил Александр Гусев.