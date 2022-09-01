Мэр Воронежа Вадим Кстенин: «Самая большая школа в России на 2860 мест готова уже наполовину»

Фото: Администрация городского округа город Воронеж

В своем телеграм-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин поздравил школьников, их родителей и педагогов с Днем знаний.

- Ученикам – новых умений и хороших оценок, учителям – вдохновения, а мамам и папам – терпения! – пожелал он.

Фото: Администрация городского округа город Воронеж

Кроме того, Вадим Кстенин рассказал о том, как идет строительство самой большой в России школе на Московском проспекте:

- Год назад мы начали очень амбициозный проект – мега-школу на 2860 мест. Впереди – еще год, объект готов уже наполовину. Бетонная подготовка и фундаменты были выполнены уже давно, сейчас завершают монолитные стены и колонны, обустройство перекрытий, кладку стен и перегородок. В высокой степени готовности окна и крыша, началась активная работа по витражам и фасадам, отделка, оборудование здания внутренними коммуникациями.

Фото: Администрация городского округа город Воронеж

Отдельно мэр остановился на обеспечении теплоснабжения будущей грандиозной по масштабу школы:

- Котельная полностью готова, как и внешние сети газоснабжения. Работы по водоводам и теплотрассе идут по графику. В принципе по всем переходящим через зиму объектам ставлю задачу обеспечить здания отоплением в холодное время года, чтобы обеспечить высокое качество внутренних работ. А мега-школа посложнее в этом плане, да и подрядчик сталкивается с проблемами. Поэтому продолжу контролировать этот важнейший объект, чтобы до конца года закрыть тепловой контур здания.