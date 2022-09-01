Захар Прилепин, Герман Садулаев, два десятка поэтов, концерты: стала известна полная программа фестиваля "Русское лето"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Стала известна программа фестиваля «Русское лето», который в этом году пройдет в Воронеже 3 и 4 сентября. Мультижанровый форум, пропагандирующий русские традиции, в этот раз поменял дислокацию и пройдет на Советской площади.

Фестиваль соединяет музыку, театр, лекторий и реконструкции. В программе литературного направления выступят два десятка поэтов. На форуме пройдет презентация первого тома полного собрания стихотворений и поэм Эдуарда Лимонова, в которой примут участие инициатор фестиваля Захар Прилепин, Олег Демидов и Алексей Колобродов.

В исторической части форума запланированы реконструкции - воссоздание событий раннего средневековья, а также сражений Первой мировой войны. Часть культурно-исторической программы будет посвящена 300-летию Российской империи.

Среди активностей также квест-игра «Спрятанная память», которую проведет коллектив «Активная молодежь» и мастер-класс по народным инструментам от ансамбля «Криница».

Для детворы театр кукол «Папьемошенники» в 12.00 и 15.00 покажут постановку «Петрушка».

Вход на фестиваль «Русское лето» свободный. 6+

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

Будет работать несколько площадок, где можно увидеть реконструкции раннего средневековья, посетить десятки мастер-классов, окунуться в Петровскую эпоху, а также узнать историю России на выставках.

В частности воронежцев ждет турнир по средневековому бою, на площадке средневековых забав можно научиться стрелять из лука и сразиться на мягких мечах – тямбарах. Проведут также мастер-классы по каллиграфии, изготовлению украшений, резьбе по дереву, плетению кольчуги и ткачеству. Здесь же можно поиграть в настольные игры, принять участие в народных забавах, сделать фотографии на память в средневековых нарядах.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Площадка XVII века представит зрителям события времен молодого Петра. Здесь расположатся покажут противодействие стрельцов и европейских наемников. Зрители научатся пикейному бою, строевым командам и узнают о дисциплине и быте армии XVII века.

На площадке "Ремесла Московии" можно попрактиковаться в книгопечатаньи на станке XVII века, изготовлении стеклянных бус и кузнечном деле.

На площадке "Военное дело Петровской эпохи" воронежцам покажут быт солдат Петровской эпохи, основы строевой подготовки, научат владеть мушкетом и вязать морские узлы. Также в этой секции будет выставка оружия.

На площадке "Петровские ассамблеи" зрителей ждут одежда и предметы быта конца XVII – начала XVIII веков. Кроме того, здесь будет представлена школа хороших манер и «барбер» петровского времени.

Площадка "Первая мировая война" покажет вооружение и снаряжение Русской императорской армии. Здесь расположатся госпиталь, пулеметная точка, выставка «Подвиг героев», экспозиция об истории почтово-телеграфного ведомства.

На площадке "Великая Отечественная война" можно будет посмотреть выставку вооружения и одежды солдат Советской армии и союзников, а также экспозицию «Мирное небо», посвященную послевоенному периоду России. Здесь же можно поучиться танцам того времени.

ЛЕКТОРИЙ

3 сентября

12.00 Герман Садулаев – «Петр Первый – западник или евразиец»

13.00 Игорь Караулов – «Русская поэзия и специальная военная операция»

14.00 Константин Кусмауль – «Борьба Петра Первого за контроль каспийско-азиатского хаба»

15.00 Алексей Колобродов – «Спецоперация по обретению утерянного нарратива. Главные русские книги эпохи»

16.00 Денис Горелов — «Сериалы обрусели. Как скоро то же случится с кино».

17.00 Захар Прилепин – «Михаил Шолохов. Загадки гения»

Захар Прилепин Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

4 сентября

12.00. Олег Демидов – «Одиссея одессита Бабеля»

13.00 Захар Прилепин, Алексей Колобродов, Олег Демидов – презентация 1-го тома «Полного собрания стихотворений и поэм Эдуарда Лимонова»

14.00 Василий Нацентов. «Воронежская поэзия: взаимопроникновение художественного образа и ландшафта».

15.00 Ольга Погодина-Кузмина – «Почему они-то диссиденты? Александр Вампилов и шестидесятники»

16.00 Андрей Рудалев – «От времени распада к времени эпоса».

17.00 Андрей Коробров-Латынцев – «Философия войны и философы на войне»

ПОЭТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

3 сентября

12.00 Вступительное слово Алексея Колобродова, Олега Демидова и Василия Нацентова.

12.30 Чтения воронежских поэтов Павла Сидельникова, Дарьи Князевой, Кристины Гайдуковой

14.30 Олег Демидов (Москва)

15.00 Владимир Безденежных (Нижний Новгород)

15.30 Дмитрий Ларионов (Нижний Новгород)

16.00 Мария Ватутина (Москва)

16.30 Антон Шагин (Москва)

17.00 Игорь Караулов (Москва)

4 сентября

12.00 Чтения воронежских поэтов Сергея Рыбкина, Надежды Третьяковой, Анастасии Картавцевой

13.00 Василий Нацентов (Воронеж)

13.30 Владимир Косогов (Курск)

14.00 Вадим Месяц (Москва)

14.30 Елена Заславская (Луганск)

15.00 Александр Пелевин (Санкт-Петербург)

16.00 Вадим Степанцов (Москва)

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

3 сентября

12.20 концерт фольклорного ансамбля «Паветье» (Воронеж)

13.00 выступит досуговая артель «Игрецы» (Кострома)

13.45 Юрий Щербаков (Волгоград)

14.30 фольклорный ансамбль «Терем» (Воронеж)

15.15 ансамбль "Хохольские родники" (Хохол)

16.00 творческое объединение «Петр Валентинович» (Москва)

17.00 фольклорный ансамбль «Воля» (Воронеж)

18.00 мужской ансамбль «Казачий круг» (Москва)

19.00 «Этносфера» (Москва)

4 сентября

12.05 Досуговая артель «Игрецы» (Кострома)

12.45 Фольклорный ансамбль «Радовесь» (Воронеж)

13.15 Музыкальный проект Sharr project

14.00 Семейный фольклорный ансамбль Шестопаловых (Суджа)

15.00 Бранимир (Волгоград)

17.00 фолк-певица Matanya (Липецк)

18.00 музыкальная группа "Лампасы" (Нижний Новгород)

19.00 рок-группа "7Б" (Москва)