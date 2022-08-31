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Общество31 августа 2022 15:07

Владимир Нетёсов рассмотрел обращения жителей региона по вопросам образования и ЖКХ

Председатель Воронежской областной Думы, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Владимир Нетёсов разбирался с просьбами граждан, поступившими в парламентский центр, а также региональную и местные приемные партии
Фото: Воронежская областная Дума

Фото: Воронежская областная Дума

Ряд обращений содержал просьбы помочь в модернизации материально-технической базы образовательных учреждений, подготовке детей к 1 сентября, организации учебного процесса. Все обращения взяты в проработку, по ним принято положительное решение. Оказана адресная помощь семьям с детьми, вопрос с обеспечением учебных заведений дополнительным оборудованием — на контроле.

Также заявители обращались по темам, связанным с благоустройством территорий, капитальным и текущим ремонтом многоквартирных домов. Данные вопросы также были оперативно решены.

Напомним, что с 15 июля в период парламентских каникул обращения в адрес депутата Воронежской областной Думы можно направить письменно по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2 или в электронном виде — на сайте регионального парламента работает электронная приемная. Чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно. Письменный ответ на все поступившие вопросы будет направлен заявителям в установленный законом срок.

Также обращения к депутатам Воронежской областной Думы можно оставить в общественных приемных политических партий, представленных в региональном парламенте.

БИЗНЕС-ПРЕСС