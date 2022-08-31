Сенатор Сергей Лукин посетил с рабочим визитом Таловский район

Фото: пресс-служба сенатора Сергея Лукина

В ходе визита Сергей Лукин посетил пункт временного размещения вынужденных переселенцев, прибывших в наш регион из ДНР, ЛНР и с территории Харьковской области. В преддверии начала нового учебного года парламентарий вручил школьные рюкзаки, необходимые канцелярские принадлежности и кондитерские наборы каждому школьнику, проживающему в настоящее время в пункте временного размещения, расположенного на территории Таловского района.

Также Сергей Лукин ознакомил родителей учащихся с содержанием Указов Президента РФ, направленных на поддержку жителей Донбасса и Украины, которые прибыли к нам в Россию. Эти документы были подписаны главой государства в минувшую субботу, 27 августа. Первый указ разрешает гражданам ДНР, ЛНР и Украины бессрочно находиться в России и работать без патента. Второй вводит социальные выплаты для переселенцев из народных республик и с Украины.

Сенатор Сергей Лукин отметил:

- Я видел радость на лицах детей, когда мы вручали им ранцы, школьные принадлежности. И видел грусть в глазах их мам – отпечаток тех событий, которые происходят сегодня. Дети готовятся к началу учебного года, впереди праздник – День знаний, и моя святая обязанность – доставить им радость, которая помогла бы отвлечься от тяжелых моментов, которые случились в их жизни.

Дети были искренне рады подаркам, с интересом изучали содержимое школьных рюкзаков.

Пятикласснице Алине Гладкой особенно понравился набор для юного художника – девочка увлекается рисованием.

- Буду рисовать маму, свой дом, родной город Артемовск, - задумчиво улыбается Алина.

Вице-губернатор Виктор Логвинов подчеркнул, что областное руководство уделяет оказанию помощи беженцам самое пристальное внимание.

Воронежская область, начиная с февраля, приняла порядка 25 тысяч человек, в настоящее время работают 68 пунктов временного размещения. Один из них находится недалеко от Таловой, в поселке научного института им. Докучаева.

Глава Таловского района Виктор Бурдин рассказал, что первоначально в этот пункт временного размещения прибыло 102 беженца, сейчас в нем проживают 82 человека: 51 взрослый и 31 ребенок, 20 из которых посещают местную Каменностепную среднюю школу, а четверо – детский сад, еще на двоих документы оформляются. Стоит отметить, что школа и детсад находятся в непосредственной близости к ПВР, который разместился в здании Школы повышения квалификации специалистов Воронежского аграрного университета.

Для жильцов пункта временного размещения созданы благоприятные условия: налажен быт, на базе столовой научного центра им. Докучаева организовано питание, осуществляется медицинское обслуживание.

- Проведение спецоперации является необходимостью, все мы это понимаем. Сегодня я убедился в том, что вынужденным переселенцам, пребывающим в Таловском районе, обеспечены нормальные условия для жизни. Люди, приехавшие в Россию из Донбасса и с Украины, должны знать главное: они могут рассчитывать и на помощь государства, и на поддержку общества, - сказал сенатор.

По последним данным, которые сообщают информационные агентства, с февраля в Россию прибыли более 3,7 миллиона жителей Донбасса и Украины, включая 594 тысяч детей. Примерно половина из прибывших - граждане ДНР и ЛНР.

Также Сергей Лукин провел в Таловой прием граждан по личным вопросам.

Мама троих детей Елена Тертышная обратилась к сенатору с просьбой оказать содействие в строительстве детского сада, который остро необходим в райцентре. С этой проблемой она знакома не понаслышке.

- Моей младшей дочке 6 лет, она посещает детсад №2. К тому же я нахожусь в декретном отпуске с 2-летней внучкой, чтобы ее родители имели возможность работать. У нас в Таловой пока нет ни одного садика с ясельными группами, - рассказала Елена.

- Я таловчанка, я болею за свой район, - добавила она.

Глава района Виктор Бурдин, принявший участие в приеме, пояснил, что на территории райцентра функционируют пять детских дошкольных учреждений, из которых только один детсад построен по типовому проекту, остальные же функционируют в приспособленных зданиях и не отвечают современным требованиям СанПиН.

Сергей Лукин заявил, что примет активное участие в решении этой проблемы. Сенатор добавил, что вопрос строительства детского сада в Таловой в ближайшее время он планирует обсудить с губернатором Воронежской области.

В ходе приема сенатор рассмотрел ряд обращений от жителей Таловского района, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

С просьбой о материальной помощи обратилась Яна Масычева, мама четверых малолетних детей. Ее муж погиб незадолго до рождения младшей дочери, которой сейчас всего шесть месяцев. Семья оказалась в сложном финансовом положении. Вопрос о предоставлении поддержки был решен положительно.

Также сенатор по просьбе Рады Мартиной оказал помощь в приобретении для ее сына-школьника, страдающего серьезным заболеванием, необходимого медицинского прибора и расходных материалов к нему. Надежде Анучиной были выделены средства на закупку лекарственных препаратов.

Кроме того, Сергей Лукин осмотрел Таловский Культурно-досуговый центр, построенный по программе Комплексного развития сельских территорий. Сенатор отметил, что здесь есть все необходимое для полноценного отдыха и развития творческих талантов жителей района – киноконцертный зал на 470 мест, дискотечный зал, кабинет хореографии, помещения для различных кружков и даже студия звукозаписи.

Сейчас в центре функционирует около двадцати клубных формирований, в которых занимаются более 270 взрослых и детей.

Подводя итоги визита, Сергей Лукин напомнил, что Таловский район входит в состав округа, по которому он избирался в Воронежскую областную Думу, и затем решением депутатов был делегирован в Совет Федерации.

- Отрадно видеть, как развивается Таловский район и улучшаются условия жизни селян. В районном центре прекрасный спортивный комплекс, стадион, спортивные площадки, строится парк Победы. Видно, что сегодня уровень обеспеченности социальными объектами гораздо выше, чем это было несколько лет назад. Принципиально важно, что сегодня государство поставило задачу развития сельских территорий. Забота о населении, максимальное приближение комфорта и возможностей для работы и культурного досуга сельских жителей к тем, которые доступны в городах – необходимый фактор для того, чтобы люди строили свою жизнь на селе, - подчеркнул сенатор Сергей Лукин.