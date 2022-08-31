Воронежский «Факел» в Кубке на выезде проиграл «Зениту» из Санкт-Петербурга

С питерским "Зенитом" "Факел", как все и ожидали, справиться не смог. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В игре на Кубок чемпион России, питерский «Зенит», вышел играть далеко не основным составом. В частности, остались на скамейке запасных бразильцы Вендел и Малком, явные лидеры команды. Но и «Факел» поберег своих лидеров. Получили отдых нападающий Хызыр Аппаев, защитник Сергей Божин, вратарь Илья Свинов. Впервые в сезоне появились на поле игроки обороны Михаил Смирнов и Сергей Брызгалов, хавбек Даниил Черняков.

«Факел» держался до 23 минуты, пока дальний удар Зелимхана Бакаева не пришелся в ноги Матео Кассьерры. Последовал рикошет, оставивший вратаря воронежского клуба не у дел – 1:0. А на 33 минуте показалось, что ошиблись судьи, неправильно назначившие угловой у ворот «Факела». Почему-то после подачи тот же Кассьерра бил головой без помех – 2:0.

В первом тайме у «Факела» был лишь один острый момент. После подачи с фланга хорошо ударил головой Алихан Шаваев, но бразильский вратарь Иван вытащил мяч из нижнего угла.

Во втором тайме «Факел» играл значительно лучше. Были хорошие подходы к воротам «Зенита», но вот удары не получались. В то же время и хозяева поля могли забить парочку голов. Вышли на замену Малком и Вендел, но им оборона «Факела» разгуляться не дала. Итог – 0:2.

«Факел» пока идет на последнем четвертом место в своей группе Кубка России (30 августа московский «Спартак» в столице обыграл самарские «Крылья Советов» - 1:0). Впрочем, гораздо важнее для воронежской команды ближайший матч в чемпионате в Нижнем Новгороде против «Пари НН». Игра пройдет 3 сентября, начнется она в 15.00. Напомним, у «Пари НН» сейчас шесть очков и 13 место в турнирной таблице. «Факел» занимает 14-е с четырьмя.