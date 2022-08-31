Последние новости Воронежа на 31 августа 2022 года: изменение движения на Лебедева, перекрытие на Депутатской и погибший в канализации

Из-за ограничений водителям стоит заранее обдумывать пути объезда. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронеже изменили схему движения на путепроводе по улице Лебедева: в районе пересечения с проездом Разумова и улицей Новосибирской. Как сообщили в пресс-службе мэрии, такие меры связаны с дефектом проезжей части. Проседание асфальта расположено в левой полосе при движении по Лебедева от Ленинского проспекта. Для повышения безопасности на участке установили дорожные знаки, ограничивающие максимальную скорость до 20 км/ч. Водителей просят быть внимательней на этом отрезке дороги. Чиновники прорабатывают вопрос о ликвидации дефекта.

А с 8 утра 2 сентября до 20 часов 10 октября закроют движение по улице Депутатской Советского района. Нельзя будет проехать от Карла Либкнехта до дома № 11 на Депутатской. Причина - капитальный ремонт теплотрассы.

С 31 августа на неопределенный срок отключат контактную сеть троллейбусов № 11. На их маршруте будут ликвидировать аварию на водопроводе специалисты «РВК-Воронеж». Троллейбусы, ездящие обычно от ВАСО до остановки «Школа», делали перерыв с конца мая до начала июля. Только тогда ремонтировали теплотрассу № 3 на Ленинском проспекте специалисты «Квадры».

В канализации в Липецкой области нашли тело пропавшего 37-летнего воронежца. Ранее об исчезновении мужчины в правоохранительные органы заявила его родственница. Труп обнаружили на окраине села Частая Дубрава 29 августа. Он был в коллекторе очистных сооружений. Видимых повреждений на теле погибшего нет. Точную причину смерти покажет судебно-медицинская экспертиза.

В ЗАГСе назвали самые редкие имена новорожденных летом 2022-го в Воронежской области. Всего с 1 июня по 24 августа в регионе появились на свет 4 417 малышей. Мальчиков среди них почти на полторы сотни больше девочек. Чаще всего ребят называли Михаилом, Артемом, Матвеем, Иваном и Александром. Среди женских имен лидируют Софии, Марии, Анны, Варвары и Полины. Нечасто встречались у мальчиков Митрофан, Шамиль, Ефим, Оскар и Демьян. А у девочек - Зоя, Лидия, Снежана, Аврора и Марьям.