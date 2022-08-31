Путь социализма — путь в будущее

Фото: пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Зюганов недавно выступил с программной статьёй. В ней подчёркивается, что в условиях исторических вызовов перед Россией нас не может спасти политика «латания дыр» либерального социально-экономического курса, навязанного три десятилетия назад.

Опираясь на опыт СССР

Фото: пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

Альтернатива разрушительному курсу — Программа КПРФ по возрождению страны. Она требует отстранения олигархии от управления экономикой. Давно назрело восстановление системы государственного планирования. Стратегические отрасли экономики подлежат национализации.

Больше нетерпима ситуация, когда к иностранному капиталу перешло от 50% до 90% производств в важнейших отраслях. Пришло время принципиально увеличить налоговую нагрузку на богачей. Распространить на всю страну опыт работы народных предприятий с их социалистическими принципами.

Предложенные КПРФ меры позволят сформировать бюджет развития. Он составит не 25, а как минимум 35 — 40 триллионов рублей! Пора повысить вдвое прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. Малоимущим нужны не разовые подачки, а систематическая поддержка многодетных семей, инвалидов, «детей войны».

Правоту коммунистов убедительно доказывает исторический опыт. Социализм неоднократно демонстрировал свою созидательную силу и спасительную роль в судьбе Отечества.

История подвига продолжается

Фото: пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

В начале Великой Отечественной войны Воронежский обком ВКП(б) выдвинул инициативу создания добровольческого полка, которую поддержал Государственный Комитет обороны СССР. 19-21 августа 1941 года в Первомайском саду проходило формирование полка, в ряды которого вступили более 3,5 тысяч коммунистов и комсомольцев.

19 августа 2021 года в честь 81-летия этого знаменательного события, областной и Центральный районный советы ветеранов совместно с Воронежским обкомом КПРФ при поддержке управления культуры Воронежа провели мероприятие на том месте, откуда на фронт уходили добровольцы.

Среди людей, которые пришли в добровольческий коммунистический полк, было большое количество тех, кого не призвали в армию по возрасту и по болезни, большое количество молодежи, которая приписывала себе год-другой, чтобы попасть на фронт. Наши добровольцы прошли с боями от Воронежа и встретили Победу в Вене.

Опалённые села, города, снесённые с лица земли, миллионы уничтоженных советских людей – вот что принесла нам фашистская агрессия. Мы, ныне живущие, должны нести в себе частичку того великого советского духа, настоящей силы патриотизма, которая 81 год назад собрала в Первомайском саду коммунистов и комсомольцев, чтобы дать отпор фашистской гадине.

Уверенных взлётов и мягких посадок!

Фото: пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

Недавно на Воронежском авиационном заводе на торжественном собрании коллектива, посвященном 90-летию предприятия, большая группа тружеников завода была награждена почетными грамотами, благодарностями и ценными подарками федеральных, областных органов власти, профсоюза Профавиа.

Как сын авиастроителя, Ивана Васильевича Рогатнева, который без малого 52 года работал на авиазаводе, прошел трудовой путь от слесаря до старшего мастера, я не единожды бывал на заводе, и каждый раз у меня захватывало дух от той мощи и того величия, которые внушало самое крупное предприятие Черноземья – наш авиационный завод!

Сегодня, в сложнейшей международной обстановке, в условиях проведения специальной военной операции на Украине, значение крыльев Родины и авиастроителей возрастает многократно.

Наш депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов плотно сотрудничает с руководством, профкомом, Советом ветеранов ВАСО. При его содействии проводятся спортивные соревнования, конкурсы профессионального мастерства, экскурсии детей и молодежи на наш завод, другие мероприятия. Благодаря депутату Госдумы профкому авиазавода была передана компьютерная профессиональная техника, которая будет задействована в проведении культурно-массовых мероприятий.

Мы заявляем, что поддерживали и будем поддерживать флагмана нашего авиастроения – авиационный завод города Воронежа!

Слёт красной молодёжи

Фото: пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

20 - 22 августа в Подмосковье состоялся слёт комсомольского актива Центрального Федерального Округа, в котором приняли участие 17 региональных отделений ЛКСМ РФ. В ходе слета комсомольцы приняли участие в соревновании на знание советской истории, разобрали работу Фридриха Энгельса, актуальную и по сей день – «Принципы коммунизма», прослушали юридический ликбез по проведению массовых акций и работе на выборах, провели тренинги по этим направлениям.

Состоялся круглый стол по обмену опытом, на котором комсомольцы из Воронежа рассказали о своей работе в рамках основных направлений: организационного, идеологического, агитационно-пропагандистского, культурно-массового.

Также комсомольцы провели автопробег под красными знамёнами по местам боевой славы Московской области.

Состоялся творческий конкурс, участники которого должны были подготовить стихотворение, песню или танец на тему 100-летия СССР. На конкурсе прозвучало множество авторских стихотворений и песен под гитару. Воронежская делегация исполнила песню «Мой адрес – Советский Союз» и небольшую театральную постановку, предшествующую ей.

К смелым дерзаниям и ярким открытиям!

День знаний 1 сентября – это поистине всенародный праздник! Его отмечают учащиеся школ, студенты, их родители, бабушки и дедушки, преподаватели, учёные, работники сферы образования.

Но традиционно он наиболее волнителен для тех, кто 1 сентября впервые идёт в школу или в вуз. Можно сказать, что с этого момента для первоклассников и первокурсников начинается совершенно новая жизнь.

Отмечая День знаний, учреждённый в Советском Союзе 1 сентября 1984 года, мы вспоминаем в год 100-летия образования СССР великие достижения Страны Советов – народовластие, равенство, братство, социальную справедливость, права на труд и отдых, бесплатные медицину и образование.

Друзья! От всей души поздравляем вас с праздником и желаем умения и стремления учиться. Всегда стараться быть на пульсе жизни и ни на шаг не отставать от высоких требований нашего времени. Сохранять ясный ум, теплоту, духовность и человечность.

Пусть смелые дерзания рождают выдающиеся и яркие открытия на благо нашей любимой Родины!