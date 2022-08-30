На радость и детям, и взрослым

Фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

Прошедшее лето для депутатов Воронежской городской Думы не стало поводом снизить активность работы в округах. Наоборот, парламентарии усилили работу по оказанию реальной помощи избирателям и поучаствовали во многих социальных проектах. Это стало еще одним доказательством, что наказы воронежцев не остаются без внимания.

Более десяти детских площадок

Домики, лесенки, горки, качели, а по периметру – защитное ограждение. Все больше современных игровых комплексов появляется на улицах Железнодорожного района, которые входят в избирательный округ № 1. На обращения горожан откликнулись председатель городской Думы Владимир Ходырев и депутаты Владислав Новомлинский и Сергей Ковалев.

При поддержке парламентариев в рамках работ по благоустройству детское игровое оборудование установят на улицах Приграничная, 50 лет Советской власти, а также по адресам: Калининградская, дом № 101; 9 Мая, дом № 33; Боровиковая, дом № 21, переулок Деповской, дом № 20, Садовая, дом № 1а. А на площадке, расположенной на улице Летняя, также обустроят ограждение.

Не забыли про просьбы воронежцев и из других дворов. Детские игровые комплексы и дополнительное оборудование установят возле дома № 102 по улице Калининградской, дома № 27 по улице Графской, дома № 48 по улице Луговой, дома № 34 по улице Богатырская и дома № 25 по улице Родниковой.

Поддержать здоровье на свежем воздухе

Ремонт пройдет и на спортивных площадках. Новые комплексы появятся на улице Конституции, 35 и на улице Калининградская, 102. По второму адресу обустроят еще и шведскую стенку.

У дома № 10 по улице Станиславского установят спортивные снаряды, а у дома № 43 по улице Садовая – современное оборудование. Хорошая весть и для тех, кто увлекается гандболом. Специальные ворота с сеткой разместят на улице Каспийская, 30.

Кроме того, три спортивных тренажера будут установлены на Дачном проспекте, 142 и четыре – на улице Электровозная, 8. А на существующей спортивной площадке напротив дома №41 по улице Тепловозная обустроят беговую дорожку.

Важна активная позиция воронежцев

Главный движущий импульс положительных изменений в реализации проектов по благоустройству в Воронеже – активная позиция местных жителей, уверен председатель городской Думы Владимир Ходырев. Спикер в очередной раз отметил их готовность объединяться и настойчиво обращаться к парламентариям, которых они избрали и которым они адресовали свои наказы.

– Лично я собираю все обращения жителей моего округа и формирую своего рода пятилетнюю программу по благоустройству дворов и общественных пространств данной территории, а также виды помощи социальным учреждениям, расположенным на ней. Что касается вопроса внутридворового благоустройства, то жители сами определяют, какое детское, спортивное оборудование необходимо в их дворе, нужны ли скамейки и урны, ограждение. Большое значение играет и готовность граждан следить за сохранностью установленного оборудования, – Подытожил Владимир Ходырев.